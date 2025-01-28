«Угроза внезапного обрушения»: в Омске ввели «повышенную готовность» для двух домов

Стоит отметить, что проблема аварийных домов в Омске является достаточно острой. В конце 2024 года глава профильного департамента мэрии объяснила депутатам Горсовета, что фактически существуют 3 очереди на расселение: в одной стоят жильцы домов, признанных аварийными давно, в другой — жильцы домов, получивших такой статус после 2017 года, в третьей — люди, уже выигравшие судебную тяжбу с муниципалитетом.