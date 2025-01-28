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Posted 28 января, 11:52

Published 28 января, 11:52

Modified 28 января, 11:54

Updated 28 января, 11:54

иллюстрация

«Угроза внезапного обрушения»: в Омске ввели «повышенную готовность» для двух домов

28 января 2025, 11:52
Фото: 1MI. иллюстрация

В Омске ввели «повышенную готовность» для двух жилых домов

Здания могут обрушиться в любой момент.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал сразу 2 постановления, вводящие режим «повышенной готовности». Действие каждого из этих документов ограничено 1 домом: улица Гоголя, 82 в Ленинском округе и 111-я Стройплощадка, 3 в Кировском. Причина одна и та же — аварийное состояние построек.

В постановлениях фигурируют «выявленные нарушения целостности конструктивных элементов, которые несут в себе угрозу внезапного обрушения, угрозу жизни и здоровью жителей здания и пребывающих в непосредственной близости людей». Эти нарушения были выявлены в ходе обследования одним и тем же лицом — ООО «Архбюро 91».

Мэр определил границы двух «зон возможной чрезвычайной ситуации», которые совпадают с границами двух конкретных домов, ввел для Омского городского звена спасательной службы режим функционирования «Повышенная готовность», установил «местный уровень реагирования». Городское звено должно будет в случае необходимости начать круглосуточное дежурство, провести эвакуацию, принять экстренные меры по профилактике чрезвычайной ситуации и по предотвращению ее распространения.

Департамент общественной безопасности теперь должен будет разработать «план мероприятий по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации», департамент финансов — выделить деньги в случае необходимости, департамент жилищной политики — организовать расселение жителей проблемных домов.

Стоит отметить, что проблема аварийных домов в Омске является достаточно острой. В конце 2024 года глава профильного департамента мэрии объяснила депутатам Горсовета, что фактически существуют 3 очереди на расселение: в одной стоят жильцы домов, признанных аварийными давно, в другой — жильцы домов, получивших такой статус после 2017 года, в третьей — люди, уже выигравшие судебную тяжбу с муниципалитетом.

В Омске официально признан аварийным очередной жилой дом
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#Николай Эйхвальд#Омск#Аварийное жилье#Новости#Повышенная готовность
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