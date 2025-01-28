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Posted 28 января, 06:52

Published 28 января, 06:52

Modified 28 января, 06:54

Updated 28 января, 06:54

В омской спортшколе №28 официально появился новый директор

Теперь без приставки «и. о». В омской спортшколе №28 назначили нового директора

28 января 2025, 06:52
Фото: Пресс-центр администрации Омска.

В омской спортшколе №28 официально появился новый директор

Мужчина долгое время работал в этой спортивной школе, правда, на должности пониже.

В одной из спортивных школ города официально появился новый руководитель. Спортшколу олимпийского резерва №28 возглавил Денис Иванов, который руководил учреждением в статусе и. о после ухода с поста директора Ильи Колоколова. Иванова коллективу спортшколы представил директор профильного департамента городской администрации Евгений Баньковский.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что Денис Иванов давно трудится в штате СШОР №28. До своего повышения он занимал пост замдиректора.

«Уверен, что под руководством нового директора школа продолжит развиваться и воспитывать достойных спортсменов», — прокомментировал Баньковский.

Напомним, что Колоколов в декабре прошлого года перешел работать в спорткомплекс «Юность».

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#Юлия Истомина#Спорт#Омск#Назначение#Новости#Спортивная школа
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