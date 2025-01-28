Теперь без приставки «и. о». В омской спортшколе №28 назначили нового директора

В одной из спортивных школ города официально появился новый руководитель. Спортшколу олимпийского резерва №28 возглавил Денис Иванов, который руководил учреждением в статусе и. о после ухода с поста директора Ильи Колоколова. Иванова коллективу спортшколы представил директор профильного департамента городской администрации Евгений Баньковский.