Теперь без приставки «и. о». В омской спортшколе №28 назначили нового директора

Posted 28 января, 06:52
Published 28 января, 06:52
Modified 28 января, 06:54
Updated 28 января, 06:54
В одной из спортивных школ города официально появился новый руководитель. Спортшколу олимпийского резерва №28 возглавил Денис Иванов, который руководил учреждением в статусе и. о после ухода с поста директора Ильи Колоколова. Иванова коллективу спортшколы представил директор профильного департамента городской администрации Евгений Баньковский.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что Денис Иванов давно трудится в штате СШОР №28. До своего повышения он занимал пост замдиректора.
«Уверен, что под руководством нового директора школа продолжит развиваться и воспитывать достойных спортсменов», — прокомментировал Баньковский.
Напомним, что Колоколов в декабре прошлого года перешел работать в спорткомплекс «Юность».