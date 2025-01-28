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Posted 28 января, 14:00

Published 28 января, 14:00

Modified 28 января, 14:00

Updated 28 января, 14:00

Стоимость проезда, ужасное питание в школе и центр беспилотников. Омск сегодня

Стоимость проезда, ужасное питание в школе и центр беспилотников. Омск сегодня

28 января 2025, 14:00
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омске перевозчики посчитали, что стоимость проезда нужно поднять в два раза

Омский перевозчик Анатолий Войтенко рассказал, что стоимость проезда в транспорте должна быть существенно выше. Предприниматель обслуживает маршруты № 51, 343, 414. Необходимость повышения платы Войтенко аргументировал увеличением затрат на перевозку пассажиров и взлетевшей ценой на сами машины.

Это при том, что с 20 декабря увеличилась стоимость проезда в маршрутных автобусах, работающих по нерегулируемым тарифам.

До 80 рублей. Омские перевозчики сообщили, какая должна быть стоимость проезда
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Новость № 2. Омичи пожаловались на ужасное питание и грязную посуду в школе № 32.

В редакцию Города55 обратились родители учеников школы № 32 на проспекте Мира. По словам омичей, питание для детей в образовательном учреждении оставляет желать лучшего. Сегодня, 28 января, несколько учеников начальной школы ушли на больничный из-за кишечного расстройства.

Отец одной из учениц младших классов рассказал подробности нашему изданию на условиях анонимности. На питание жалобы поступали и в прошлом учебном году. Со слов родителей, посуду в столовой моют недостаточно тщательно, а дети не съедают и половины предлагаемых порций.

В Роспотребнадзоре запустили проверку по этой ситуации.

«Дети не доедают, посуда грязная»: омичи рассказали об ужасном питании в школе
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Новость № 3. В Омске создали центр беспилотных авиационных систем

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Омской области». Учредителями новой АНО станут региональные министерства промышленности и имущественных отношений.

Теперь минпром должен в течение 3 месяцев сделать все необходимое для государственной регистрации АНО. Областное правительство внесет имущественный взнос в 10 тысяч рублей и предоставит новой организации субсидию в размере 18,876 млн рублей.

Сразу с субсидией: в Омске создали центр беспилотников
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#Евгений Игишев#Общество#Транспорт#Омск#Стоимость проезда#Виталий Хоценко#Государственная регистрация#Питание в школе
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