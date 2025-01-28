Стоимость проезда, ужасное питание в школе и центр беспилотников. Омск сегодня

Posted 28 января, 14:00
Published 28 января, 14:00
Modified 28 января, 14:00
Updated 28 января, 14:00
Новость № 1. В Омске перевозчики посчитали, что стоимость проезда нужно поднять в два раза
Омский перевозчик Анатолий Войтенко рассказал, что стоимость проезда в транспорте должна быть существенно выше. Предприниматель обслуживает маршруты № 51, 343, 414. Необходимость повышения платы Войтенко аргументировал увеличением затрат на перевозку пассажиров и взлетевшей ценой на сами машины.
Это при том, что с 20 декабря увеличилась стоимость проезда в маршрутных автобусах, работающих по нерегулируемым тарифам.
Новость № 2. Омичи пожаловались на ужасное питание и грязную посуду в школе № 32.
В редакцию Города55 обратились родители учеников школы № 32 на проспекте Мира. По словам омичей, питание для детей в образовательном учреждении оставляет желать лучшего. Сегодня, 28 января, несколько учеников начальной школы ушли на больничный из-за кишечного расстройства.
Отец одной из учениц младших классов рассказал подробности нашему изданию на условиях анонимности. На питание жалобы поступали и в прошлом учебном году. Со слов родителей, посуду в столовой моют недостаточно тщательно, а дети не съедают и половины предлагаемых порций.
В Роспотребнадзоре запустили проверку по этой ситуации.
Новость № 3. В Омске создали центр беспилотных авиационных систем
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Омской области». Учредителями новой АНО станут региональные министерства промышленности и имущественных отношений.
Теперь минпром должен в течение 3 месяцев сделать все необходимое для государственной регистрации АНО. Областное правительство внесет имущественный взнос в 10 тысяч рублей и предоставит новой организации субсидию в размере 18,876 млн рублей.