Стоимость проезда, ужасное питание в школе и центр беспилотников. Омск сегодня

Отец одной из учениц младших классов рассказал подробности нашему изданию на условиях анонимности. На питание жалобы поступали и в прошлом учебном году. Со слов родителей, посуду в столовой моют недостаточно тщательно, а дети не съедают и половины предлагаемых порций.