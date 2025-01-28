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Posted 28 января, 07:21

Published 28 января, 07:21

Modified 28 января, 07:23

Updated 28 января, 07:23

иллюстрация

Сразу с субсидией: в Омске создали центр беспилотников

28 января 2025, 07:21
Фото: 1MI. иллюстрация

В Омске создали центр беспилотных авиационных систем

Новая «автономная некоммерческая организация» получит почти 19 млн рублей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Омской области». Учредителями новой АНО станут региональные министерства промышленности и имущественных отношений.

Теперь минпром должен в течение 3 месяцев сделать все необходимое для государственной регистрации АНО. Областное правительство внесет имущественный взнос в 10 тысяч рублей и предоставит новой организации субсидию в размере 18,876 млн рублей.

Напомним: о развитии в Омске производства беспилотников говорилось в ходе встречи Хоценко с главой федерального Минпрома Антоном Алихановым, которая прошла в ноябре 2024 года.

Скорость, точность и высокие технологии. В Омске прошли гонки на беспилотниках
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#Николай Эйхвальд#Омск#Минпром#Беспилотники#Минимущество
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