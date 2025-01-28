Сразу с субсидией: в Омске создали центр беспилотников

Posted 28 января, 07:21
Published 28 января, 07:21
Modified 28 января, 07:23
Updated 28 января, 07:23
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Омской области». Учредителями новой АНО станут региональные министерства промышленности и имущественных отношений.
Теперь минпром должен в течение 3 месяцев сделать все необходимое для государственной регистрации АНО. Областное правительство внесет имущественный взнос в 10 тысяч рублей и предоставит новой организации субсидию в размере 18,876 млн рублей.
Напомним: о развитии в Омске производства беспилотников говорилось в ходе встречи Хоценко с главой федерального Минпрома Антоном Алихановым, которая прошла в ноябре 2024 года.