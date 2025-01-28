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Posted 28 января, 07:19

Published 28 января, 07:19

Modified 28 января, 09:19

Updated 28 января, 09:19

«Поколение хилое»: появились новые данные о «карантинных» классах в омских школах

«Поколение хилое»: появились новые данные о «карантинных» классах в омских школах

28 января 2025, 07:19
Фото: 1MI.
Детей отправляют на изоляцию из-за вспышки ОРВИ.

Школы и детские сады остаются на карантине из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом Городу55 рассказали в департаменте образования.

По данным ведомства, на 28 января образовательный процесс проходит вне учебных заведений в 20 классах 16 школ. Также приостановили деятельность и некоторые детские сады — 30 групп в 23 учреждениях.

Для сравнения: днем ранее на изоляции находилось больше воспитанников яслей — карантин был объявлен в 32 группах 26 детских садов.

В комментариях некоторые омичи объясняют высокую заболеваемость детей тем, что сейчас «поколение хилое».

«Поколение растет, пардон, хилое. Карантины, карантины… Вот раньше мы росли, никаких карантинов не было почти»;
«Родители привыкли „маскировать“ болезни, и больных водить — это стало нормой, отсюда и „вспышки“. Раньше, вспомните, в школах каждую неделю на педикулез проверяли, медперсонал постоянный был, и следили за этим».

А в мэрии тем временем напоминают, что для укрепления иммунитета нужно больше заниматься физической активностью.

«Занятия физической культурой являются неотъемлемой частью учебного процесса. Регулярные занятия спортом и физической активностью способствуют укреплению иммунной системы и повышению общей физической подготовки учащихся», — напоминают в мэрии.
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#Ольга Скворцова#Общество#Спорт#Образование#ОРВИ#Карантин#Омичи#Иммунитет#Заболеваемость#Школы#Детские сады#Педикулез#Физическая культура#Иммунная система#Физическая активность
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