«Поколение хилое»: появились новые данные о «карантинных» классах в омских школах

Posted 28 января, 07:19
Published 28 января, 07:19
Modified 28 января, 09:19
Updated 28 января, 09:19
Школы и детские сады остаются на карантине из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом Городу55 рассказали в департаменте образования.
По данным ведомства, на 28 января образовательный процесс проходит вне учебных заведений в 20 классах 16 школ. Также приостановили деятельность и некоторые детские сады — 30 групп в 23 учреждениях.
Для сравнения: днем ранее на изоляции находилось больше воспитанников яслей — карантин был объявлен в 32 группах 26 детских садов.
В комментариях некоторые омичи объясняют высокую заболеваемость детей тем, что сейчас «поколение хилое».
«Поколение растет, пардон, хилое. Карантины, карантины… Вот раньше мы росли, никаких карантинов не было почти»;
«Родители привыкли „маскировать“ болезни, и больных водить — это стало нормой, отсюда и „вспышки“. Раньше, вспомните, в школах каждую неделю на педикулез проверяли, медперсонал постоянный был, и следили за этим».
А в мэрии тем временем напоминают, что для укрепления иммунитета нужно больше заниматься физической активностью.
«Занятия физической культурой являются неотъемлемой частью учебного процесса. Регулярные занятия спортом и физической активностью способствуют укреплению иммунной системы и повышению общей физической подготовки учащихся», — напоминают в мэрии.