Омскую школу проверят после жалоб родителей на ужасное питание и грязную посуду

Posted 28 января, 12:38
Published 28 января, 12:38
Modified 28 января, 12:40
Updated 28 января, 12:40
Омский Роспотребнадзор сегодня, 28 января, начал проверку школы № 32 после публикации Города55 жалобы родителей на ужасное питание и грязную посуду в столовой образовательного учреждения. Несколько учеников из начальных классов ушли на больничный из-за кишечных расстройств.
«Управлением Роспотребнадзора по Омской области начато проведение соответствующих мероприятий. При выявлении нарушений санитарного законодательства, будут приняты меры, установленные действующим законодательством», — сообщили в ведомстве.
Родители учеников ранее рассказали корреспонденту нашего издания, что еда в школьной столовой оставляет желать лучшего. Из-за качества обедов, дети не съедают и половины предложенных порций. В учебном заведении на прошлой неделе проводился родительский контроль питания, где также обратили внимание на необходимость ежедневной проверки посуды на чистоту.