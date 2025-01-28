Омскую школу проверят после жалоб родителей на ужасное питание и грязную посуду

Родители учеников ранее рассказали корреспонденту нашего издания, что еда в школьной столовой оставляет желать лучшего. Из-за качества обедов, дети не съедают и половины предложенных порций. В учебном заведении на прошлой неделе проводился родительский контроль питания, где также обратили внимание на необходимость ежедневной проверки посуды на чистоту.