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Posted 28 января, 12:38

Published 28 января, 12:38

Modified 28 января, 12:40

Updated 28 января, 12:40

Омскую школу проверят после жалоб родителей на ужасное питание и грязную посуду

Омскую школу проверят после жалоб родителей на ужасное питание и грязную посуду

28 января 2025, 12:38
Фото: Предоставлено Городу55.
Роспотребнадзор начал проверку омской школы № 32 на проспекте Мира. Ранее родители учеников сообщили о некачественном питании в образовательном учреждении.

Омский Роспотребнадзор сегодня, 28 января, начал проверку школы № 32 после публикации Города55 жалобы родителей на ужасное питание и грязную посуду в столовой образовательного учреждения. Несколько учеников из начальных классов ушли на больничный из-за кишечных расстройств.

«Управлением Роспотребнадзора по Омской области начато проведение соответствующих мероприятий. При выявлении нарушений санитарного законодательства, будут приняты меры, установленные действующим законодательством», — сообщили в ведомстве.

Родители учеников ранее рассказали корреспонденту нашего издания, что еда в школьной столовой оставляет желать лучшего. Из-за качества обедов, дети не съедают и половины предложенных порций. В учебном заведении на прошлой неделе проводился родительский контроль питания, где также обратили внимание на необходимость ежедневной проверки посуды на чистоту.

«Дети не доедают, посуда грязная»: омичи рассказали об ужасном питании в школе
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Нарушения#Роспотребнадзор
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