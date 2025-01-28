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Posted 28 января, 10:13

Published 28 января, 10:13

Modified 28 января, 10:42

Updated 28 января, 10:42

На место выезжали 29 спасателей и 8 автомобилей

Омские спасатели на автолестнице спустили женщину с ребенком во время пожара

28 января 2025, 10:13
Фото: 1MI. На место выезжали 29 спасателей и 8 автомобилей
Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Мельничной. Десять человек выбрались из здания самостоятельно. Остальным потребовалась помощь.

Сегодня, 28 января, около 13 часов загорелась квартира на 6 этаже в доме на улице Мельничной. Как сообщили в МЧС, до прибытия пожарных самостоятельно из здания выбрались 10 человек.

Жителям 7, 8 и 9 этажей потребовалась помощь спасателей.

«Для спасения женщины и ребенка с 7 этажа сотрудники МЧС России применили автолестницу. С 8 и 9 этажей этажа по маршевым лестницам с применением спасательных устройств огнеборцы вывели 3 женщин и 2 детей», — рассказали в МЧС.
Видео: МЧС Омской области. Пожар случился на улице Мельничной

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. На место выезжали 29 спасателей и 8 автомобилей. К 14 часам пожарные справились с открытым горением. Теперь экспертам предстоит выяснить причину пожара.

Ранее Город55 рассказывал, что в страшном утреннем пожаре в омском селе погиб мужчина. Трагедия произошла в Лукьяновке Одесского района.

В Омской области огонь в трехэтажке унес жизнь мужчины
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#Евгений Игишев#Происшествия#Видео#Омск#МЧС#Многоквартирный дом#Спасатели#Спасение#Причина пожара
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