Омские спасатели на автолестнице спустили женщину с ребенком во время пожара

Posted 28 января, 10:13
Published 28 января, 10:13
Modified 28 января, 10:42
Updated 28 января, 10:42
Сегодня, 28 января, около 13 часов загорелась квартира на 6 этаже в доме на улице Мельничной. Как сообщили в МЧС, до прибытия пожарных самостоятельно из здания выбрались 10 человек.
Жителям 7, 8 и 9 этажей потребовалась помощь спасателей.
«Для спасения женщины и ребенка с 7 этажа сотрудники МЧС России применили автолестницу. С 8 и 9 этажей этажа по маршевым лестницам с применением спасательных устройств огнеборцы вывели 3 женщин и 2 детей», — рассказали в МЧС.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. На место выезжали 29 спасателей и 8 автомобилей. К 14 часам пожарные справились с открытым горением. Теперь экспертам предстоит выяснить причину пожара.
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