Нужно время: тренер «Авангарда» рассказал о состоянии здоровья форварда Ткачева

Posted 28 января, 08:22
Published 28 января, 08:22
Modified 28 января, 08:24
Updated 28 января, 08:24
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции рассказал о состоянии нападающего Владимира Ткачева. Напомним, хоккеист находится на больничном с лета 2024 года. Форвард получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной тренировке.
«Я бы очень хотел дать вам какие-то конкретные сроки. Я бы очень хотел увидеть его на тренировке с командой, но до этого еще пока далеко. Мы ждем, что нам скажут доктора, и когда разрешат ему уже кататься с командой. Но опять же, даже с того момента, когда он начнет кататься с командой, еще пройдет время, прежде чем он вернется уже в игру», — сообщил Ги Буше.
«Авангард» накануне, 27 января, с разгромным счетом обыграл «Адмирал» из Владивостока. «Ястребы» победили со счетом 4:1. Шайбы в свой актив записали Рид Буше, Семен Чистяков (дубль) и Михаил Гуляев. Следующую игру «Авангард» проведет также на домашней арене — 29 января команда встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».