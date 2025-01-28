Нужно время: тренер «Авангарда» рассказал о состоянии здоровья форварда Ткачева

«Авангард» накануне, 27 января, с разгромным счетом обыграл «Адмирал» из Владивостока. «Ястребы» победили со счетом 4:1. Шайбы в свой актив записали Рид Буше, Семен Чистяков (дубль) и Михаил Гуляев. Следующую игру «Авангард» проведет также на домашней арене — 29 января команда встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».