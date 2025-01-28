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Posted 28 января, 08:22

Published 28 января, 08:22

Modified 28 января, 08:24

Updated 28 января, 08:24

Тренеры Александр Свитов и Ги Буше

Нужно время: тренер «Авангарда» рассказал о состоянии здоровья форварда Ткачева

28 января 2025, 08:22
Фото: ХК Авангард. Тренеры Александр Свитов и Ги Буше

Главный тренер «Авангарда» сообщил, когда нападающий Ткачев вернется в строй

Ги Буше рассказал, что ждет Владимира Ткачева на общей тренировке, но пока нет положительного решения от врачей.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции рассказал о состоянии нападающего Владимира Ткачева. Напомним, хоккеист находится на больничном с лета 2024 года. Форвард получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной тренировке.

«Я бы очень хотел дать вам какие-то конкретные сроки. Я бы очень хотел увидеть его на тренировке с командой, но до этого еще пока далеко. Мы ждем, что нам скажут доктора, и когда разрешат ему уже кататься с командой. Но опять же, даже с того момента, когда он начнет кататься с командой, еще пройдет время, прежде чем он вернется уже в игру», — сообщил Ги Буше.

«Авангард» накануне, 27 января, с разгромным счетом обыграл «Адмирал» из Владивостока. «Ястребы» победили со счетом 4:1. Шайбы в свой актив записали Рид Буше, Семен Чистяков (дубль) и Михаил Гуляев. Следующую игру «Авангард» проведет также на домашней арене — 29 января команда встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Владимир Ткачев#Пресс-конференция#Салават Юлаев#Адмирал#Разрыв ахиллова сухожилия#Ги Буше
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