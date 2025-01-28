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Posted 28 января, 03:10

Published 28 января, 03:10

Modified 28 января, 03:12

Updated 28 января, 03:12

Утренний транспортный коллапс в Омске: пробки, аварии и недовольные водители

«Ненавижу утро»: Омск погряз в очередных многокилометровых пробках

28 января 2025, 03:10
Фото: 1MI. Утренний транспортный коллапс в Омске: пробки, аварии и недовольные водители

В утренний час пик 8-балльные пробки захватили Омск

Многочисленные аварии, плотный утренний поток машин и недостаточная пропускная способность городских магистралей сделали утро особенно сложным для автомобилистов.

Сегодня утром жители Омска столкнулись с массовыми пробками по всему городу. Согласно данным 2ГИС, заторы достигли 8 баллов, и движение на многих улицах оказалось практически парализовано.

Традиционно наибольшие трудности наблюдаются в Нефтяниках, на Левом берегу и в центре города. Дополнительно ситуацию усугубили многочисленные аварии, зафиксированные в утренний час пик.

Пробка достигла 8 баллов
Пробка достигла 8 баллов. Фото: 2ГИС

По данным онлайн-карт, аварии произошли:

  • На Красноярском тракте (три ДТП);
  • На улицах Лукашевича, Кемеровская, Челюскинцев, Лермонтова, Багратиона, Амурская 21-я, Шебалдина.

Заторы охватили ключевые транспортные артерии города:

  • Подъезды к мосту у Телецентра с Левого и Правого берега;
  • Мост 60-летия Победы и Ленинградский мост;
  • Улицы Красный Путь, Орджоникидзе, Герцена, Интернациональная, Шебалдина, Конева, Богдана Хмельницкого;
  • Проспект Карла Маркса и другие важные магистрали.

На карте заторы отмечены красным и бордовым цветом, что указывает на критическую загруженность.

Традиционно омичи активно выражают свое недовольство в комментариях на онлайн-картах.

«Пока телепаемся тут, на Красном пути пробка собирается. Ненавижу утро».
«С правого ряда пытаются перестроиться те, кто спустился с виадука. Не притесь как бараны, пропускайте!».
«Давайте пообещаем завтра в это же время собраться тут, тем же составом».
«А крайняя левая почему стоит?».
«Хватит создавать пробки».

Горожанам остается лишь запастись терпением и, если возможно, искать альтернативные маршруты. Напомним, в первый рабочий день жители Омска были вынуждены в утренний час пик стоять в 9-балльных пробках, вечером ситуация не улучшилась.

«Это уже не смешно»: Омск замер в 9-балльных утренних пробках
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#Риана Дязанцева#Транспорт#ДТП#Пробки#Омск#Аварии#Левый берег#Нефтяники#Городские магистрали
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