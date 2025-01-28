«Ненавижу утро»: Омск погряз в очередных многокилометровых пробках

Posted 28 января, 03:10
Published 28 января, 03:10
Modified 28 января, 03:12
Updated 28 января, 03:12
Сегодня утром жители Омска столкнулись с массовыми пробками по всему городу. Согласно данным 2ГИС, заторы достигли 8 баллов, и движение на многих улицах оказалось практически парализовано.
Традиционно наибольшие трудности наблюдаются в Нефтяниках, на Левом берегу и в центре города. Дополнительно ситуацию усугубили многочисленные аварии, зафиксированные в утренний час пик.
По данным онлайн-карт, аварии произошли:
Заторы охватили ключевые транспортные артерии города:
На карте заторы отмечены красным и бордовым цветом, что указывает на критическую загруженность.
Традиционно омичи активно выражают свое недовольство в комментариях на онлайн-картах.
«Пока телепаемся тут, на Красном пути пробка собирается. Ненавижу утро».
«С правого ряда пытаются перестроиться те, кто спустился с виадука. Не притесь как бараны, пропускайте!».
«Давайте пообещаем завтра в это же время собраться тут, тем же составом».
«А крайняя левая почему стоит?».
«Хватит создавать пробки».
Горожанам остается лишь запастись терпением и, если возможно, искать альтернативные маршруты. Напомним, в первый рабочий день жители Омска были вынуждены в утренний час пик стоять в 9-балльных пробках, вечером ситуация не улучшилась.