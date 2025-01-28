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Posted 28 января, 07:25

Published 28 января, 07:25

Modified 28 января, 07:27

Updated 28 января, 07:27

Место повреждения теплотрассы на проспекте Мира

Названы сроки устранения аварии, из-за которой сильно затопило Нефтяники в Омске

28 января 2025, 07:25
Фото: «Тепловая компания». Место повреждения теплотрассы на проспекте Мира
На месте коммунальной аварии работают две аварийные бригады «Тепловой компании». По проспекту Мира в районе остановки «Весна» в это время разливаются лужи кипятка.

В пресс-службе «Тепловой компании» озвучили примерные сроки устранения повреждения теплотрассы в Нефтяниках. Ориентировочно, это произойдет ближе к 20.00. Из-за этого, напомним, в районе улиц 50 лет Профсоюзов и проспекта Мира разливаются лужи кипятка.

Над устранением коммунальной аварии трудятся сразу две бригады «Тепловой компании», 8 единиц спецтехники и 15 специалистов. В это время омичам из жилых домов, запитанных от участка теплосети на проспекте Мира, 100а, приходится сидеть и без отопления, и без горячего водоснабжения.

Кстати, проезжую часть и тротуары возле остановки «Весна» обещают обработать противогололедными материалами. Из-за выливающегося наружу кипятка дороги здесь в ближайшее время рискуют превратиться в настоящий каток.

На прошлой неделе в Нефтяниках также не обошлось без отключения отопления. Аварии происходили два дня подряд — 22 и 23 января.

Кипяток на дорогах и холодные квартиры: в Нефтяниках произошла коммунальная авария
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Тепловая компания#Новости#Отключение отопления#Коммунальная авария
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