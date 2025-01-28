Названы сроки устранения аварии, из-за которой сильно затопило Нефтяники в Омске

Над устранением коммунальной аварии трудятся сразу две бригады «Тепловой компании», 8 единиц спецтехники и 15 специалистов. В это время омичам из жилых домов, запитанных от участка теплосети на проспекте Мира, 100а, приходится сидеть и без отопления, и без горячего водоснабжения.