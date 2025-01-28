Названы сроки устранения аварии, из-за которой сильно затопило Нефтяники в Омске

Posted 28 января, 07:25
Published 28 января, 07:25
Modified 28 января, 07:27
Updated 28 января, 07:27
В пресс-службе «Тепловой компании» озвучили примерные сроки устранения повреждения теплотрассы в Нефтяниках. Ориентировочно, это произойдет ближе к 20.00. Из-за этого, напомним, в районе улиц 50 лет Профсоюзов и проспекта Мира разливаются лужи кипятка.
Над устранением коммунальной аварии трудятся сразу две бригады «Тепловой компании», 8 единиц спецтехники и 15 специалистов. В это время омичам из жилых домов, запитанных от участка теплосети на проспекте Мира, 100а, приходится сидеть и без отопления, и без горячего водоснабжения.
Кстати, проезжую часть и тротуары возле остановки «Весна» обещают обработать противогололедными материалами. Из-за выливающегося наружу кипятка дороги здесь в ближайшее время рискуют превратиться в настоящий каток.
На прошлой неделе в Нефтяниках также не обошлось без отключения отопления. Аварии происходили два дня подряд — 22 и 23 января.