Компанию-застройщика «Садов Наука» в ближайшее время ликвидируют

Posted 28 января, 05:56
Published 28 января, 05:56
Modified 28 января, 05:58
Updated 28 января, 05:58
Арбитражный суд Омской области принял определение о завершении процедуры конкурсного производства в обществе с ограниченной ответственностью «Русмонтаж». Эта компания, зарегистрированная в Омске на Тарской улице, была признана банкротом в 2018 году и в течение всех последующих лет работала только ради возврата долгов кредиторам. Теперь, если определение не будет оспорено, «Русмонтаж» будет ликвидирован.
В Омске фирма известна в первую очередь как застройщик ЖК «Сады Наука». Строительство не было завершено, и в результате дольщики остались без жилья. Директор и бенефициар «Русмонтажа» Александр Рудаев вскоре после банкротства компании стал фигурантом уголовного дела.
Стоит отметить, что впоследствии строительство «Садов Наука» возобновилось. В январе 2025 года в эксплуатацию был сдан 20-этажный дом.