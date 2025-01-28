Компанию-застройщика «Садов Наука» в ближайшее время ликвидируют

Арбитражный суд Омской области принял определение о завершении процедуры конкурсного производства в обществе с ограниченной ответственностью «Русмонтаж». Эта компания, зарегистрированная в Омске на Тарской улице, была признана банкротом в 2018 году и в течение всех последующих лет работала только ради возврата долгов кредиторам. Теперь, если определение не будет оспорено, «Русмонтаж» будет ликвидирован.