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Posted 28 января, 05:56

Published 28 января, 05:56

Modified 28 января, 05:58

Updated 28 января, 05:58

Компания-застройщик «Садов Наука» оказалась на грани ликвидации

Компанию-застройщика «Садов Наука» в ближайшее время ликвидируют

28 января 2025, 05:56
Фото: 1MI.

Компания-застройщик «Садов Наука» оказалась на грани ликвидации

В «Русмонтаже» закончилась процедура конкурсного производства.

Арбитражный суд Омской области принял определение о завершении процедуры конкурсного производства в обществе с ограниченной ответственностью «Русмонтаж». Эта компания, зарегистрированная в Омске на Тарской улице, была признана банкротом в 2018 году и в течение всех последующих лет работала только ради возврата долгов кредиторам. Теперь, если определение не будет оспорено, «Русмонтаж» будет ликвидирован.

В Омске фирма известна в первую очередь как застройщик ЖК «Сады Наука». Строительство не было завершено, и в результате дольщики остались без жилья. Директор и бенефициар «Русмонтажа» Александр Рудаев вскоре после банкротства компании стал фигурантом уголовного дела.

Стоит отметить, что впоследствии строительство «Садов Наука» возобновилось. В январе 2025 года в эксплуатацию был сдан 20-этажный дом.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дела о банкротстве#Сады Наука
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