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Posted 28 января, 06:15

Published 28 января, 06:15

Modified 28 января, 06:29

Updated 28 января, 06:29

В Омске стало меньше аварий

Количество ДТП в Омске снизилось за 2024 год: что изменилось на дорогах

28 января 2025, 06:15
Фото: 1MI. В Омске стало меньше аварий

За год в Омске произошло больше 300 аварий с пассажирским транспортом

Пятница по-прежнему остается самой опасной.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что вместе с департаментом транспорта города был проанализирован уровень аварийности за 2024 год. По данным ГИБДД, количество ДТП в Омске снизилось на 6,2% — с 1 976 до 1 853 аварий. Это привело к уменьшению числа погибших и раненых: погибших стало на 30,2% меньше (с 53 до 37 человек), а пострадавших — на 9,4% меньше (с 2 541 до 2 302 человек).

Также удалось снизить число аварий с участием пассажирских автобусов — на 7% (с 325 до 302 случаев). Аварий по вине водителей стало на 10% меньше — с 84 до 80 случаев.

При этом мэр отметил, что пятница по-прежнему остается самым опасным днем недели, на который приходится до 16% всех аварий. Вечером, с 16:00 до 20:00, происходит 30% ДТП.

Шелест подчеркнул, что работа по снижению аварийности будет продолжаться. Уже определены опасные участки дорог, где часто происходят ДТП, и департаменту транспорта даны задания по улучшению ситуации.

Напомним, ранее Город55 писал, что в утренний час пик 28 января в Омске произошли многочисленные аварии.

В утренний час пик в Омске произошли десятки аварий
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#Риана Дязанцева#Транспорт#ДТП#Омск#Аварии#ГИБДД#Аварийность#Опасные участки
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