Количество ДТП в Омске снизилось за 2024 год: что изменилось на дорогах

Posted 28 января, 06:15
Published 28 января, 06:15
Modified 28 января, 06:29
Updated 28 января, 06:29
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что вместе с департаментом транспорта города был проанализирован уровень аварийности за 2024 год. По данным ГИБДД, количество ДТП в Омске снизилось на 6,2% — с 1 976 до 1 853 аварий. Это привело к уменьшению числа погибших и раненых: погибших стало на 30,2% меньше (с 53 до 37 человек), а пострадавших — на 9,4% меньше (с 2 541 до 2 302 человек).
Также удалось снизить число аварий с участием пассажирских автобусов — на 7% (с 325 до 302 случаев). Аварий по вине водителей стало на 10% меньше — с 84 до 80 случаев.
При этом мэр отметил, что пятница по-прежнему остается самым опасным днем недели, на который приходится до 16% всех аварий. Вечером, с 16:00 до 20:00, происходит 30% ДТП.
Шелест подчеркнул, что работа по снижению аварийности будет продолжаться. Уже определены опасные участки дорог, где часто происходят ДТП, и департаменту транспорта даны задания по улучшению ситуации.
Напомним, ранее Город55 писал, что в утренний час пик 28 января в Омске произошли многочисленные аварии.