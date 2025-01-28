Количество ДТП в Омске снизилось за 2024 год: что изменилось на дорогах

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что вместе с департаментом транспорта города был проанализирован уровень аварийности за 2024 год. По данным ГИБДД, количество ДТП в Омске снизилось на 6,2% — с 1 976 до 1 853 аварий. Это привело к уменьшению числа погибших и раненых: погибших стало на 30,2% меньше (с 53 до 37 человек), а пострадавших — на 9,4% меньше (с 2 541 до 2 302 человек).