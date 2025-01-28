Кипяток на дорогах и холодные квартиры: в Нефтяниках произошла коммунальная авария

Posted 28 января, 05:47
Published 28 января, 05:47
Modified 28 января, 05:59
Updated 28 января, 05:59
На проспекте Мира, 100а в Омске произошло серьезное повреждение на тепловых сетях. Жалоба поступила в сообщество ВКонтакте «Омск Live».
На остановке «Весна» в районе Нефтяников произошел сильнейший порыв горячей воды, в результате которого весь перекресток оказался покрыт густым паром. Это не только вызвало неудобства для водителей и пешеходов, но и привело к нескольким дорожно-транспортным происшествиям. На дорогах образовались пробки. Кроме того, многие жители, проживающие в этом районе, остались без отопления и горячей воды, что добавило неудобств в условиях зимы.
Тепловая компания, в свою очередь, отреагировала на происшествие. В своем официальном ответе представители компании сообщили, что специалисты провели необходимое обследование и обнаружили повреждение на тепловых сетях. После этого было принято решение временно вывести из работы поврежденный трубопровод. На месте аварии ведутся работы по устранению повреждения.
Напомним, это не первая проблема для жителей Нефтяников. Ранее Город55 писал, что в 30-градусный мороз омичи остались без газа.