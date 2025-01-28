Кипяток на дорогах и холодные квартиры: в Нефтяниках произошла коммунальная авария

На остановке «Весна» в районе Нефтяников произошел сильнейший порыв горячей воды, в результате которого весь перекресток оказался покрыт густым паром. Это не только вызвало неудобства для водителей и пешеходов, но и привело к нескольким дорожно-транспортным происшествиям. На дорогах образовались пробки. Кроме того, многие жители, проживающие в этом районе, остались без отопления и горячей воды, что добавило неудобств в условиях зимы.