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Posted 28 января, 07:55

Published 28 января, 07:55

Modified 28 января, 07:58

Updated 28 января, 07:58

Стало известно, кто будет руководить прокуратурой Омска

Кадровые изменения: в Омске сменится прокурор

28 января 2025, 07:55
Фото: 1MI.

Стало известно, кто будет руководить прокуратурой Омска

Будущий прокурор Омска возглавляет прокуратуру Советского округа города.

По данным «Омск-информ», должность прокурора Омска займет Петр Щербина, руководящий прокуратурой Советского округа города. Ранее он уже занимал должность прокурора, но только в Октябрьском округе. Также Петр Щербина с 2010 года занимал должность Исилькульского межрайонного прокурора области.

Напомним, должность стала вакантной в конце декабря прошлого года, после того как экс-прокурор Омска Павел Попов был назначен заместителем руководителя в Пермском крае.

Бывший омский прокурор Павел Попов получил руководящий пост в Пермском крае
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#Риана Дязанцева#Омск#Прокурор#Исилькуль#Советский округ#Павел Попов#Октябрьский округ#Кадровые изменения
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