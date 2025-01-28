Кадровые изменения: в Омске сменится прокурор

Posted 28 января, 07:55
Published 28 января, 07:55
Modified 28 января, 07:58
Updated 28 января, 07:58
По данным «Омск-информ», должность прокурора Омска займет Петр Щербина, руководящий прокуратурой Советского округа города. Ранее он уже занимал должность прокурора, но только в Октябрьском округе. Также Петр Щербина с 2010 года занимал должность Исилькульского межрайонного прокурора области.
Напомним, должность стала вакантной в конце декабря прошлого года, после того как экс-прокурор Омска Павел Попов был назначен заместителем руководителя в Пермском крае.