К Омской области приближается антициклон с мощным похолоданием

Posted 28 января, 07:17
Published 28 января, 07:17
Modified 28 января, 07:19
Updated 28 января, 07:19
К концу этой недели в Омскую область снова придут холода. По данным сервиса Ventusky, антициклон достигнет нашего региона уже в четверг, 30 января. В этот день температура воздуха опустится до -19 градусов. В ночь на пятницу, 31 января, в регионе будет в пределах -27… -30 градусов, днем — -23. В ночь на субботу, 1 февраля, местами по региону похолодает до -35 градусов, но уже днем температура поднимется до -20.
В воскресенье, 2 февраля, внезапно потеплеет. Столбик термометра днем поднимется до -2, вместе с этим на город и область обрушится снегопад.
С понедельника, 3 февраля, снова начнет холодать. 4 и 5 февраля прогнозируют -16… -20 градусов.