К Омской области приближается антициклон с мощным похолоданием

К концу этой недели в Омскую область снова придут холода. По данным сервиса Ventusky, антициклон достигнет нашего региона уже в четверг, 30 января. В этот день температура воздуха опустится до -19 градусов. В ночь на пятницу, 31 января, в регионе будет в пределах -27… -30 градусов, днем — -23. В ночь на субботу, 1 февраля, местами по региону похолодает до -35 градусов, но уже днем температура поднимется до -20.