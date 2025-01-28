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Posted 28 января, 07:17

Published 28 января, 07:17

Modified 28 января, 07:19

Updated 28 января, 07:19

К Омской области приближается антициклон с мощным похолоданием

К Омской области приближается антициклон с мощным похолоданием

28 января 2025, 07:17
Фото: 1MI.
Температура резко опустится уже на этой неделе.

К концу этой недели в Омскую область снова придут холода. По данным сервиса Ventusky, антициклон достигнет нашего региона уже в четверг, 30 января. В этот день температура воздуха опустится до -19 градусов. В ночь на пятницу, 31 января, в регионе будет в пределах -27… -30 градусов, днем — -23. В ночь на субботу, 1 февраля, местами по региону похолодает до -35 градусов, но уже днем температура поднимется до -20.

В воскресенье, 2 февраля, внезапно потеплеет. Столбик термометра днем поднимется до -2, вместе с этим на город и область обрушится снегопад.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

С понедельника, 3 февраля, снова начнет холодать. 4 и 5 февраля прогнозируют -16… -20 градусов.

На смену морозам в Омскую область придут мощные снегопады
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#Ольга Скворцова#Снегопад#Омск#Омская область#Похолодание#Прогноз погоды#Температура#Антициклон
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