Еще больше чая: сибирские таможенники рассказали о динамике импорта

Posted 28 января, 08:51
Published 28 января, 08:51
Modified 28 января, 09:13
Updated 28 января, 09:13
В Сибирском таможенном управлении сейчас подводят итоги прошедшего года. В пресс-службе ведомства рассказали о заметном увеличении импорта чая: по данным за первые 11 месяцев 2024 года, через сибирские таможни прошли 1,3 тысячи тонн этой продукции общей стоимостью 528 млн рублей, это на 33% больше, чем за 11 месяцев 2023 года.
«Преимущественно в Сибирь ввозился черный чай — более 1 тысячи тонн, свыше 76% от общего объема поставок, — уточнили в таможенном управлении. — Также в регион поступило более 320 тонн зеленого чая».
Чай поступает в общей сложности из 8 стран мира. Больше половины импорта приходится на ближнее зарубежье, больше трети — на Китай. Объемы поставок из этой страны увеличились за последний год в 4 раза, причем в первую очередь китайцы поставляют зеленый чай. 8% поставок приходятся на Индию, 5% на Вьетнам, 4% на Шри-Ланку.
Среди сибирских регионов Омская область занимает второе место по ввозу чая: 250 тонн, 18% от общего объема. На первом месте Новосибирская область (65%, 876 тонн), на третьем — Томская.
Совсем недавно Город55 писал о том, как омским таможенникам помогают собаки, которые могут найти в багаже не только наркотики, но и незадекларированные деньги.