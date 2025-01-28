Еще больше чая: сибирские таможенники рассказали о динамике импорта

В Сибирском таможенном управлении сейчас подводят итоги прошедшего года. В пресс-службе ведомства рассказали о заметном увеличении импорта чая: по данным за первые 11 месяцев 2024 года, через сибирские таможни прошли 1,3 тысячи тонн этой продукции общей стоимостью 528 млн рублей, это на 33% больше, чем за 11 месяцев 2023 года.