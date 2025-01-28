gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 08:51

Published 28 января, 08:51

Modified 28 января, 09:13

Updated 28 января, 09:13

иллюстрация

Еще больше чая: сибирские таможенники рассказали о динамике импорта

28 января 2025, 08:51
Фото: 1MI. иллюстрация

Сибирские таможенники рассказали о росте импорта китайского чая

Больше половины всего чая ввозят из ближнего зарубежья.

В Сибирском таможенном управлении сейчас подводят итоги прошедшего года. В пресс-службе ведомства рассказали о заметном увеличении импорта чая: по данным за первые 11 месяцев 2024 года, через сибирские таможни прошли 1,3 тысячи тонн этой продукции общей стоимостью 528 млн рублей, это на 33% больше, чем за 11 месяцев 2023 года.

«Преимущественно в Сибирь ввозился черный чай — более 1 тысячи тонн, свыше 76% от общего объема поставок, — уточнили в таможенном управлении. — Также в регион поступило более 320 тонн зеленого чая».

Чай поступает в общей сложности из 8 стран мира. Больше половины импорта приходится на ближнее зарубежье, больше трети — на Китай. Объемы поставок из этой страны увеличились за последний год в 4 раза, причем в первую очередь китайцы поставляют зеленый чай. 8% поставок приходятся на Индию, 5% на Вьетнам, 4% на Шри-Ланку.

Среди сибирских регионов Омская область занимает второе место по ввозу чая: 250 тонн, 18% от общего объема. На первом месте Новосибирская область (65%, 876 тонн), на третьем — Томская.

Совсем недавно Город55 писал о том, как омским таможенникам помогают собаки, которые могут найти в багаже не только наркотики, но и незадекларированные деньги.

Крупное назначение: омич Олег Журавлев возглавил Алтайскую таможню
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Таможня#Новости#Импорт#Чай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика