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Posted 28 января, 05:54

Published 28 января, 05:54

Modified 28 января, 05:56

Updated 28 января, 05:56

Мужчину ищут с 15 февраля

Две недели никаких вестей: в Омске разыскивают 40-летнего мужчину

28 января 2025, 05:54
Фото: Изображение Midjourney. Мужчину ищут с 15 февраля

В Омске идут поиски 40-летнего мужчины, пропавшего две недели назад

Мужчина вышел из своего дома в поселке Речной, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

В Омске почти две недели разыскивают 40-летнего мужчину. Он еще 15 января вышел из своего дома в поселке Речном. С тех пор больше никакой информации о пропавшем не было. О розыске сообщили в пресс-службе полиции.

Основные приметы пропавшего: рост 160 см, среднее телосложение, глаза серого цвета, волосы светлые, прямые. В момент пропажи на мужчине была серая шапка, серая куртка, черно-серые джинсы и камуфлированные ботинки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего просят сообщать по номерам 79-38-02, 79-32-87, 8-908-315-36-44.

Ранее Город55 рассказывал о поисках 86-летней пенсионерки. Женщина пропала в преддверии сильных морозов, найти ее удалось только спустя сутки.

Вышла из дома и пропала: в Омске разыскивают 86-летнюю пенсионерку
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#Юлия Истомина#Полиция#Омск#Розыск#Пропавший#Омский район#Новости#Поиск пропавших
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