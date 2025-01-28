Две недели никаких вестей: в Омске разыскивают 40-летнего мужчину

Posted 28 января, 05:54
Published 28 января, 05:54
Modified 28 января, 05:56
Updated 28 января, 05:56
В Омске почти две недели разыскивают 40-летнего мужчину. Он еще 15 января вышел из своего дома в поселке Речном. С тех пор больше никакой информации о пропавшем не было. О розыске сообщили в пресс-службе полиции.
Основные приметы пропавшего: рост 160 см, среднее телосложение, глаза серого цвета, волосы светлые, прямые. В момент пропажи на мужчине была серая шапка, серая куртка, черно-серые джинсы и камуфлированные ботинки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего просят сообщать по номерам 79-38-02, 79-32-87, 8-908-315-36-44.
Ранее Город55 рассказывал о поисках 86-летней пенсионерки. Женщина пропала в преддверии сильных морозов, найти ее удалось только спустя сутки.