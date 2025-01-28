До 80 рублей. Омские перевозчики сообщили, какая должна быть стоимость проезда

Омский перевозчик Анатолий Войтенко рассказал, что стоимость проезда в транспорте должна быть существенно выше. Предприниматель обслуживает маршруты № 51, 343, 414. Необходимость повышения платы Войтенко аргументировал увеличением затрат на перевозку пассажиров и взлетевшей ценой на сами машины.