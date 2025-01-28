До 80 рублей. Омские перевозчики сообщили, какая должна быть стоимость проезда

Posted 28 января, 08:42
Published 28 января, 08:42
Modified 28 января, 16:06
Updated 28 января, 16:06
Омский перевозчик Анатолий Войтенко рассказал, что стоимость проезда в транспорте должна быть существенно выше. Предприниматель обслуживает маршруты № 51, 343, 414. Необходимость повышения платы Войтенко аргументировал увеличением затрат на перевозку пассажиров и взлетевшей ценой на сами машины.
«Какой автобус столько денег за день заработает? 10 тысяч — лизинг, 5 тысяч — топливо, 5 тысяч — зарплата, плюс ТО, ОСАГО и т. д. Откуда такие деньги будут? Еще и ломаются эти новые автобусы, особенно электроника. А проезд на сколько за это время подорожал? Раза в два всего — с 20 до 40–45 рублей. Вот и считайте, сколько сейчас он должен стоить. Рублей 80!», — передает слова предпринимателя издание НГС55.
Напомним, что с 20 декабря увеличилась стоимость проезда в маршрутных автобусах, работающих по нерегулируемым тарифам.
Также в декабре прошлого года в Региональной энергетической комиссии предложили поднять предельный тариф за одну поездку до 57,24 рублей.