«Дети не доедают, посуда грязная»: омичи рассказали об ужасном питании в школе

Posted 28 января, 09:11
Published 28 января, 09:11
Modified 28 января, 09:13
Updated 28 января, 09:13
В редакцию Города55 обратились родители учеников школы № 32 на проспекте Мира. По словам омичей, питание для детей в образовательном учреждении оставляет желать лучшего. Сегодня, 28 января, несколько учеников начальной школы ушли на больничный из-за кишечного расстройства.
Отец одной из учениц младших классов рассказал подробности нашему изданию на условиях анонимности. На питание жалобы поступали и в прошлом учебном году.
«В школу направляли Роспотребнадзор. Замечания написали. Сейчас ребенок в школе практически не ест. С собой ничего из еды брать нельзя, так как если чем-то отравится, то виновата будет школы, поэтому не разрешают. В столовой дети не доедают больше половины, полдня голодные. Посуда помыта плохо», — рассказал мужчина.
На предоставленных фото видно, что ложки и стаканы после мытья остались грязными.
В школе 23 января проводился родительский контроль питания (протокол имеется в распоряжении редакции). Согласно документу, блюда в столовой соответствовали меню, однако общая масса несъеденной пищи составила более 50%. В выводе по контролю родители оставили рекомендации о ежедневной проверке посуды на чистоту перед сервировкой стола.
В департаменте образования мэрии Омска нашему изданию не смогли оперативно предоставить комментарий по сложившейся ситуации. Город55 направил в ведомство официальный запрос.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске решили увеличить стоимость школьных бесплатных обедов в 6 раз.