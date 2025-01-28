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Posted 28 января, 09:11

Published 28 января, 09:11

Modified 28 января, 09:13

Updated 28 января, 09:13

Омичи пожаловались на ужасное питание и грязную посуду в школе № 32

«Дети не доедают, посуда грязная»: омичи рассказали об ужасном питании в школе

28 января 2025, 09:11
Фото: 1MI.

Омичи пожаловались на ужасное питание и грязную посуду в школе № 32

Родители сообщили, что в образовательном учреждении качество школьных обедов неудовлетворительное, а с собой брать что-либо на перекус не разрешает администрация.

В редакцию Города55 обратились родители учеников школы № 32 на проспекте Мира. По словам омичей, питание для детей в образовательном учреждении оставляет желать лучшего. Сегодня, 28 января, несколько учеников начальной школы ушли на больничный из-за кишечного расстройства.

Отец одной из учениц младших классов рассказал подробности нашему изданию на условиях анонимности. На питание жалобы поступали и в прошлом учебном году.

«В школу направляли Роспотребнадзор. Замечания написали. Сейчас ребенок в школе практически не ест. С собой ничего из еды брать нельзя, так как если чем-то отравится, то виновата будет школы, поэтому не разрешают. В столовой дети не доедают больше половины, полдня голодные. Посуда помыта плохо», — рассказал мужчина.

На предоставленных фото видно, что ложки и стаканы после мытья остались грязными.

Фото: Предоставлено Городу55

В школе 23 января проводился родительский контроль питания (протокол имеется в распоряжении редакции). Согласно документу, блюда в столовой соответствовали меню, однако общая масса несъеденной пищи составила более 50%. В выводе по контролю родители оставили рекомендации о ежедневной проверке посуды на чистоту перед сервировкой стола.

В департаменте образования мэрии Омска нашему изданию не смогли оперативно предоставить комментарий по сложившейся ситуации. Город55 направил в ведомство официальный запрос.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске решили увеличить стоимость школьных бесплатных обедов в 6 раз.

Бесплатные обеды омских школьников станут в 6 раз дороже
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Роспотребнадзор#Школа#Родители#Питание#Столовая
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