«Дети не доедают, посуда грязная»: омичи рассказали об ужасном питании в школе

В школе 23 января проводился родительский контроль питания (протокол имеется в распоряжении редакции). Согласно документу, блюда в столовой соответствовали меню, однако общая масса несъеденной пищи составила более 50%. В выводе по контролю родители оставили рекомендации о ежедневной проверке посуды на чистоту перед сервировкой стола.