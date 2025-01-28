«Что стоим так крепко?». В Омске на мосту у Телецентра образовались пробки из-за фуры

Во вторник, 28 января, около 17 часов на подъезде к мосту у Телецентра образовались 8-балльные заторы. В телеграм-канале «Инцидент Омск» сообщили, что там застрял большегруз. Согласно сервису «Яндекс Пробки», движение затруднено по улицам Лукашевича, Заозерной, проспекту Мира.