«Что стоим так крепко?». В Омске на мосту у Телецентра образовались пробки из-за фуры

Posted 28 января, 11:50
Published 28 января, 11:50
Modified 28 января, 11:52
Updated 28 января, 11:52
Во вторник, 28 января, около 17 часов на подъезде к мосту у Телецентра образовались 8-балльные заторы. В телеграм-канале «Инцидент Омск» сообщили, что там застрял большегруз. Согласно сервису «Яндекс Пробки», движение затруднено по улицам Лукашевича, Заозерной, проспекту Мира.
Омичи оставили комментарии, касающиеся дорожной ситуации в сервисе 2Gis.
«Перекрыли один ряд».
«Что случилось? Что стоим так крепко?»
«Что за пингвины отпросились пораньше с работы, чтобы задерживать движение?»
Также пробки образовались на улицах 5-я Северная, Герцена, Орджоникидзе, Красный Путь, Интернациональная, Гагарина, Масленникова, Куйбышева, 3-й Енисейской, 70 лет Октября, Конева, на Фрунзенском мосту.
Ранее мэр Омска Сергей Шелест сообщал, что на мосту у Телецентра полностью запретят движение грузовиков.