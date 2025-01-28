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Posted 28 января, 11:50

Published 28 января, 11:50

Modified 28 января, 11:52

Updated 28 января, 11:52

Заторы наблюдаются на всех основных магистралях

«Что стоим так крепко?». В Омске на мосту у Телецентра образовались пробки из-за фуры

28 января 2025, 11:50
Фото: 1MI. Заторы наблюдаются на всех основных магистралях

Под вечер вторника возле моста у Телецентра омичи встали в пробку из-за фуры

Во вторник в вечерний час пик на дорогах образовались 8-балльные пробки. Ситуацию усугубила фура, которая сломалась на мосту у Телецентра.

Во вторник, 28 января, около 17 часов на подъезде к мосту у Телецентра образовались 8-балльные заторы. В телеграм-канале «Инцидент Омск» сообщили, что там застрял большегруз. Согласно сервису «Яндекс Пробки», движение затруднено по улицам Лукашевича, Заозерной, проспекту Мира.

Омичи оставили комментарии, касающиеся дорожной ситуации в сервисе 2Gis.

«Перекрыли один ряд».
«Что случилось? Что стоим так крепко?»
«Что за пингвины отпросились пораньше с работы, чтобы задерживать движение?»

Также пробки образовались на улицах 5-я Северная, Герцена, Орджоникидзе, Красный Путь, Интернациональная, Гагарина, Масленникова, Куйбышева, 3-й Енисейской, 70 лет Октября, Конева, на Фрунзенском мосту.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест сообщал, что на мосту у Телецентра полностью запретят движение грузовиков.

На омском мосту у Телецентра полностью запретят движение грузовиков
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#Евгений Игишев#Транспорт#Дороги#Пробки#Омск#Сергей Шелест#Фура#Грузовики#Яндекс Пробки#Телецентр
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