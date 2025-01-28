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Posted 28 января, 12:58

Published 28 января, 12:58

Modified 28 января, 13:00

Updated 28 января, 13:00

Чемпионат России по фигурному катанию в Омске признали эталонным

Чемпионат России по фигурному катанию в Омске признали эталонным

28 января 2025, 12:58
Фото: Минспорта Омской области.
Гендиректор федерации фигурного катания предположил, что осенью в Омске также пройдет этап Гран-при.

Генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Коган назвал чемпионат, проходивший в Омске в декабре 2024 года, эталонным.

«Хочу поблагодарить Омскую область за великолепно проведенный чемпионат страны. Мы определили новый эталон проведения чемпионата России по фигурному катанию, и им стал Омск. Все фигуристы у нас теперь являются поклонниками Омска, все хотят сюда. Думаю, что на этап Гран-при, который, мы надеемся, пройдет у вас осенью, приедут все основные спортсмены», — передает слова Когана региональное минспорта.

Соревнования в омской G-Drive Арене посетили больше 40 тысяч человек. Еще 12 млн посмотрели трансляцию.

Город55 подробно рассказывал, как проходила на чемпионате произвольная программа среди женщин. Соревнования выиграла фигуристка Аделия Петросян.

Красота, очереди, зайки и «космос». Как в Омске прошел чемпионат по фигурному катанию
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#Евгений Игишев#Спорт#Омск#Фигурное катание#G-Drive Арена#Чемпионат России#Минспорт
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