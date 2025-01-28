Чемпионат России по фигурному катанию в Омске признали эталонным

Posted 28 января, 12:58
Published 28 января, 12:58
Modified 28 января, 13:00
Updated 28 января, 13:00
Генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Коган назвал чемпионат, проходивший в Омске в декабре 2024 года, эталонным.
«Хочу поблагодарить Омскую область за великолепно проведенный чемпионат страны. Мы определили новый эталон проведения чемпионата России по фигурному катанию, и им стал Омск. Все фигуристы у нас теперь являются поклонниками Омска, все хотят сюда. Думаю, что на этап Гран-при, который, мы надеемся, пройдет у вас осенью, приедут все основные спортсмены», — передает слова Когана региональное минспорта.
Соревнования в омской G-Drive Арене посетили больше 40 тысяч человек. Еще 12 млн посмотрели трансляцию.
Город55 подробно рассказывал, как проходила на чемпионате произвольная программа среди женщин. Соревнования выиграла фигуристка Аделия Петросян.