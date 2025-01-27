За выходные резко выросло число омских школьников, ушедших на карантин из-за ОРВИ

Для сравнения: по данным на 23 января, на изоляции находились ученики 13 классов в 8 школах и воспитанники 32 групп 25 детских садов. Добавим, что в Омской области также растет число случаев коронавируса. За неделю с 13 по 19 января в регионе выявили 69 заболевших, это на 21 больше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 154 омича, а еще 12 пришлось госпитализировать.