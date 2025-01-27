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Posted 27 января, 07:27

Published 27 января, 07:27

Modified 27 января, 07:30

Updated 27 января, 07:30

За выходные резко выросло число омских школьников, ушедших на карантин из-за ОРВИ

За выходные резко выросло число омских школьников, ушедших на карантин из-за ОРВИ

27 января 2025, 07:27
Фото: 1MI.
Представляем данные по состоянию на 27 января.

Количество болеющих детей в Омске продолжает расти. Актуальные данные по числу закрытых на карантин классов Городу55 предоставили в департаменте образования.

Так, по состоянию на 27 января, образовательный процесс из-за ОРВИ приостановили в 20 классах 16 школ. Что касается дошкольников: карантин объявили в 32 группах 26 детских садов.

Для сравнения: по данным на 23 января, на изоляции находились ученики 13 классов в 8 школах и воспитанники 32 групп 25 детских садов. Добавим, что в Омской области также растет число случаев коронавируса. За неделю с 13 по 19 января в регионе выявили 69 заболевших, это на 21 больше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 154 омича, а еще 12 пришлось госпитализировать.

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#Ольга Скворцова#Общество#Образование#Омск#Школьники#Департамент образования#ОРВИ#Карантин#Заболеваемость#Детские сады
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