За выходные резко выросло число омских школьников, ушедших на карантин из-за ОРВИ

Posted 27 января, 07:27
Published 27 января, 07:27
Modified 27 января, 07:30
Updated 27 января, 07:30
Количество болеющих детей в Омске продолжает расти. Актуальные данные по числу закрытых на карантин классов Городу55 предоставили в департаменте образования.
Так, по состоянию на 27 января, образовательный процесс из-за ОРВИ приостановили в 20 классах 16 школ. Что касается дошкольников: карантин объявили в 32 группах 26 детских садов.
Для сравнения: по данным на 23 января, на изоляции находились ученики 13 классов в 8 школах и воспитанники 32 групп 25 детских садов. Добавим, что в Омской области также растет число случаев коронавируса. За неделю с 13 по 19 января в регионе выявили 69 заболевших, это на 21 больше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 154 омича, а еще 12 пришлось госпитализировать.