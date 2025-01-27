Яблоко от яблони: 17-летний омич «рассекал» на ВАЗе по ночным Нефтяникам

В итоге 44-летнюю женщину привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям: это нарушение правил остановки стоянки, управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, а также управление автомобилем, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.