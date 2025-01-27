Яблоко от яблони: 17-летний омич «рассекал» на ВАЗе по ночным Нефтяникам

Posted 27 января, 05:00
Published 27 января, 05:00
Modified 27 января, 05:08
Updated 27 января, 05:08
В омской полиции рассказали о случае, произошедшем в ночь на 27 января. Сотрудники Госавтоинспекции на Энтузиастов заметили «странную» машину. За рулем ВАЗ-21020 оказался 17-летний омич. На место вызвали мать нарушителя. Правда, когда женщина приехала в обозначенное место, она неправильно припарковала свой тонированный автомобиль.
В итоге 44-летнюю женщину привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям: это нарушение правил остановки стоянки, управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, а также управление автомобилем, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.
Подростку тоже не удалось выйти «сухим из воды». В отношении несовершеннолетнего составили административный материал, а ВАЗ, за рулем которого он был, отправили на спецстоянку.
Напомним, сегодняшнее утро для омичей началось с традиционных пробок. Движение на некоторых магистралях осложняли случившиеся утром аварии.