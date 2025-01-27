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Posted 27 января, 05:00

Published 27 января, 05:00

Modified 27 января, 05:08

Updated 27 января, 05:08

Инцидент произошел в ночь на 27 января

Яблоко от яблони: 17-летний омич «рассекал» на ВАЗе по ночным Нефтяникам

27 января 2025, 05:00
Фото: 1MI. Инцидент произошел в ночь на 27 января

В Нефтяниках ночью задержали 17-летнего омича за рулем ВАЗа

На место происшествия вызвали мать подростка, которая сама тоже в итоге нарушила правила.

В омской полиции рассказали о случае, произошедшем в ночь на 27 января. Сотрудники Госавтоинспекции на Энтузиастов заметили «странную» машину. За рулем ВАЗ-21020 оказался 17-летний омич. На место вызвали мать нарушителя. Правда, когда женщина приехала в обозначенное место, она неправильно припарковала свой тонированный автомобиль.

В итоге 44-летнюю женщину привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям: это нарушение правил остановки стоянки, управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, а также управление автомобилем, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

Подростку тоже не удалось выйти «сухим из воды». В отношении несовершеннолетнего составили административный материал, а ВАЗ, за рулем которого он был, отправили на спецстоянку.

Напомним, сегодняшнее утро для омичей началось с традиционных пробок. Движение на некоторых магистралях осложняли случившиеся утром аварии.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Полиция#Омск#Нарушения#Новости#Несовершеннолетний водитель
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