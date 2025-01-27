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Posted 27 января, 12:15

Published 27 января, 12:15

Modified 27 января, 12:17

Updated 27 января, 12:17

В вечерний час пик на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

В вечерний час пик на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

27 января 2025, 12:15
Фото: 1MI.
Согласно сервису «Яндекс Пробки», заторы наблюдаются на центральных улицах и на подъезде к мосту у Телецентра.

В понедельник, 27 января, в вечерний час пик пробки на омских дорогах достигли 8 баллов. Согласно сервису «Яндекс», заторы в 18:00 наблюдались на улицах Гагарина, Интернациональной, Красном Пути, Герцена, Орджоникидзе, на Фрунзенском мосту.

На Левом берегу движение затруднено на 3-й Енисейской, 70 лет Октября, Лукашевича.

Традиционные пробки образовались на подъездах к мосту у Телецентра, на улице Заозерной и проспекте Мира.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в районе Интернациональной
Наиболее напряженная обстановка сложилась в районе Интернациональной. Фото: Яндекс Пробки

Отметим, что утром также на дорогах наблюдались 9-балльные пробки:

«Это уже не смешно»: Омск замер в 9-балльных утренних пробках
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#Евгений Игишев#Дороги#Пробки#Омск#Мост#Омские дороги#Яндекс Пробки#Дорожные пробки
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