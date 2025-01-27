В вечерний час пик на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

Posted 27 января, 12:15
Published 27 января, 12:15
Modified 27 января, 12:17
Updated 27 января, 12:17
В понедельник, 27 января, в вечерний час пик пробки на омских дорогах достигли 8 баллов. Согласно сервису «Яндекс», заторы в 18:00 наблюдались на улицах Гагарина, Интернациональной, Красном Пути, Герцена, Орджоникидзе, на Фрунзенском мосту.
На Левом берегу движение затруднено на 3-й Енисейской, 70 лет Октября, Лукашевича.
Традиционные пробки образовались на подъездах к мосту у Телецентра, на улице Заозерной и проспекте Мира.