В вечерний час пик на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

В понедельник, 27 января, в вечерний час пик пробки на омских дорогах достигли 8 баллов. Согласно сервису «Яндекс», заторы в 18:00 наблюдались на улицах Гагарина, Интернациональной, Красном Пути, Герцена, Орджоникидзе, на Фрунзенском мосту.