В Омской области пропадет сигнал: рассказываем, когда телерадиоканалы исчезнут

Posted 27 января, 05:27
Published 27 января, 05:27
Modified 27 января, 06:02
Updated 27 января, 06:02
В Омской области с 27 января по 2 февраля 2025 года ожидаются временные проблемы с теле- и радиовещанием. Омский филиал РТРС сообщил, что в это время будут проводиться профилактические и плановые работы на передающих станциях, что приведет к кратковременным отключениям каналов.
Проблемы с вещанием затронут такие комплексы программ, как «РТРС-1» и «РТРС-2», а также «Радио России». Это коснется жителей Большеречья, Ингалы, Тары, Уленкуля.
Так, в частности, 28 января отключения будут с 08:00 до 17:00, на следующий день — с 11:00 до 17:00, 30 января — с 10:00 до 16:00, в последний день января — с 09:00 до 15:00. Рекомендуется заранее учесть возможные неудобства и подстраховаться альтернативными источниками информации.
Напомним, ранее Город55 писал, когда в Омской области «завоют» сирены в 2025 году.