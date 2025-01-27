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Posted 27 января, 05:27

Published 27 января, 05:27

Modified 27 января, 06:02

Updated 27 января, 06:02

Жителям Омской области на несколько дней отключат телерадиоканалы

В Омской области пропадет сигнал: рассказываем, когда телерадиоканалы исчезнут

27 января 2025, 05:27
Фото: 1MI. Жителям Омской области на несколько дней отключат телерадиоканалы

В Омской области отключат телевидение и радио на несколько дней

Что, где и когда не будет работать — подробности читайте в материале Города55.

В Омской области с 27 января по 2 февраля 2025 года ожидаются временные проблемы с теле- и радиовещанием. Омский филиал РТРС сообщил, что в это время будут проводиться профилактические и плановые работы на передающих станциях, что приведет к кратковременным отключениям каналов.

Указано московское время
Указано московское время. Фото: РТРС

Проблемы с вещанием затронут такие комплексы программ, как «РТРС-1» и «РТРС-2», а также «Радио России». Это коснется жителей Большеречья, Ингалы, Тары, Уленкуля.

Так, в частности, 28 января отключения будут с 08:00 до 17:00, на следующий день — с 11:00 до 17:00, 30 января — с 10:00 до 16:00, в последний день января — с 09:00 до 15:00. Рекомендуется заранее учесть возможные неудобства и подстраховаться альтернативными источниками информации.

Напомним, ранее Город55 писал, когда в Омской области «завоют» сирены в 2025 году.

Сирены в 2025 году: что омичам нужно знать о проверках системы оповещения
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Большеречье#Тара#Профилактические работы#Телерадиовещание#Проблемы со связью
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