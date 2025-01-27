В Омской области пропадет сигнал: рассказываем, когда телерадиоканалы исчезнут

Так, в частности, 28 января отключения будут с 08:00 до 17:00, на следующий день — с 11:00 до 17:00, 30 января — с 10:00 до 16:00, в последний день января — с 09:00 до 15:00. Рекомендуется заранее учесть возможные неудобства и подстраховаться альтернативными источниками информации.