В Омской области под конец 2024 года произошел резкий скачок инфляции

Posted 27 января, 08:34
Published 27 января, 08:34
Modified 27 января, 08:50
Updated 27 января, 08:50
В омском отделении Банка России рассказали, что в декабре прошлого года инфляция в регионе ускорилась до 9,8%. Это отразилось на стоимости товаров и услуг. Например, подорожали мясные и молочные продукты.
Также под конец 2024 года выросли в цене новые и поддержанные иномарки из-за ослабления курса рубля.
«В целом по стране высокий внутренний спрос продолжает значительно опережать объемы выпуска товаров и услуг. Ослабление рубля также повлияло на рост цен широкого круга товаров и услуг. Жесткие денежно-кредитные условия в этой ситуации нужны, чтобы замедлить инфляцию и вернуть ее к цели в 4% в следующем году», — прокомментировал управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов.
Ранее глава Региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских объяснил, от чего зависит формирование тарифов на коммунальные услуги.