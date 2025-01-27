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Posted 27 января, 08:34

Published 27 января, 08:34

Modified 27 января, 08:50

Updated 27 января, 08:50

Ослабление рубля также повлияло на рост цен широкого круга товаров и услуг

В Омской области под конец 2024 года произошел резкий скачок инфляции

27 января 2025, 08:34
Фото: 1MI. Ослабление рубля также повлияло на рост цен широкого круга товаров и услуг
Годовой показатель инфляции к декабрю вырос до 9,8%, что сказалось на стоимости товаров и услуг.

В омском отделении Банка России рассказали, что в декабре прошлого года инфляция в регионе ускорилась до 9,8%. Это отразилось на стоимости товаров и услуг. Например, подорожали мясные и молочные продукты.

Также под конец 2024 года выросли в цене новые и поддержанные иномарки из-за ослабления курса рубля.

«В целом по стране высокий внутренний спрос продолжает значительно опережать объемы выпуска товаров и услуг. Ослабление рубля также повлияло на рост цен широкого круга товаров и услуг. Жесткие денежно-кредитные условия в этой ситуации нужны, чтобы замедлить инфляцию и вернуть ее к цели в 4% в следующем году», — прокомментировал управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов.

Ранее глава Региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских объяснил, от чего зависит формирование тарифов на коммунальные услуги.

Омичам рассказали, из-за чего растут тарифы на коммунальные услуги
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#Евгений Игишев#Экономика#Омская область#Мясо#Цены#Инфляция#Молоко#Производители
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