В Омске появятся машины, которые будут следить за водителями

Posted 27 января, 11:33
Published 27 января, 11:33
Modified 27 января, 11:35
Updated 27 января, 11:35
На омских дорогах появятся автомобили, которые будут снимать на фото и видео нарушения ПДД. Такой приказ 24 января подписал министр транспорта Омской области Андрей Хафизов.
На капот, крышку багажника, правый и левые борта специальных машин будет нанесена надпись «Фотовидеофиксация». Она должна быть выполнена в черном или белом цвете для максимального контраста с основным цветом кузова.
Город55 обратился за комментарием в региональный минтранс.
«Порядок будет обязателен для тех юридических лиц и организаций, которые в соответствие с законом будут оказывать услуги по фиксации нарушений ПДД мобильными комплексами фотовидеофиксации. При этом к мобильным комплексам относятся специальные приборы контроля, которые устанавливаются внутри или снаружи автомобилей, и осуществляют автоматическую фиксацию нарушений ПДД в процессе движения по дорогам», — рассказали в ведомстве.
Ранее Город55 рассказывал, что с конца декабря маршрут №212, который связывает «МЕГУ» с гипермаркетом «Лента» на 10 лет Октября, вернулся на улицу Гагарина.