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Posted 27 января, 11:33

Published 27 января, 11:33

Modified 27 января, 11:35

Updated 27 января, 11:35

В минтрансе объяснили, как будет работать нововведение

В Омске появятся машины, которые будут следить за водителями

27 января 2025, 11:33
Фото: gorod55.ru. В минтрансе объяснили, как будет работать нововведение
Узнать спецтранспорт можно будет по надписи «Фотовидеофиксация» на кузове автомобилей.

На омских дорогах появятся автомобили, которые будут снимать на фото и видео нарушения ПДД. Такой приказ 24 января подписал министр транспорта Омской области Андрей Хафизов.

На капот, крышку багажника, правый и левые борта специальных машин будет нанесена надпись «Фотовидеофиксация». Она должна быть выполнена в черном или белом цвете для максимального контраста с основным цветом кузова.

Город55 обратился за комментарием в региональный минтранс.

«Порядок будет обязателен для тех юридических лиц и организаций, которые в соответствие с законом будут оказывать услуги по фиксации нарушений ПДД мобильными комплексами фотовидеофиксации. При этом к мобильным комплексам относятся специальные приборы контроля, которые устанавливаются внутри или снаружи автомобилей, и осуществляют автоматическую фиксацию нарушений ПДД в процессе движения по дорогам», — рассказали в ведомстве.

Ранее Город55 рассказывал, что с конца декабря маршрут №212, который связывает «МЕГУ» с гипермаркетом «Лента» на 10 лет Октября, вернулся на улицу Гагарина.

Долгожданное возвращение: в Омске маршрутки №212 снова начнут ездить по Гагарина
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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Безопасность движения#Андрей Хафизов
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