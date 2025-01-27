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Posted 27 января, 06:57

Published 27 января, 06:57

Modified 27 января, 07:24

Updated 27 января, 07:24

Право арендовать землю под еще один ТЦ рядом с «Бауцентром» выставили на торги

В Омске ищут строителя очередного ТЦ рядом с «Бауцентром»

27 января 2025, 06:57
Фото: 1MI.

Право арендовать землю под еще один ТЦ рядом с «Бауцентром» выставили на торги

Начальная цена вопроса — больше 3 млн рублей.

Муниципальные власти Омска выставили на торги право взять в аренду земельный участок в Кировском округе с кадастровым номером 55:36:130126:9880. Этот участок площадью 1,8 гектара расположен рядом с «Бауцентром», вид его разрешенного использования — «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)».

Фото: Роскадастр

Договор аренды будет заключен на 7 лет и 4 месяца, начальная стоимость лота — 3,137 млн рублей. Шаг аукциона — 94 тысячи рублей (3%). Заявки будут приниматься до 26 февраля, а 3 марта планируется объявить результаты торгов.

Параллельно объявлены торги по еще 3 земельным участкам. Арендатор земли на Комбинатской сможет организовать автостоянку (начальная цена 924 тысячи рублей), на 2-й Солнечной можно будет построить склад (цена 473 тысячи), на улице Электрификаторов — тоже разместить склад или построить предприятие тяжелой промышленности. В третьем случае цена начинается от 801 тысячи рублей.

В Омске решили построить еще один ТЦ рядом с «Бауцентром»
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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Аренда#Торги#Новости#Муниципальная земля
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