В Омске ищут строителя очередного ТЦ рядом с «Бауцентром»

Posted 27 января, 06:57
Published 27 января, 06:57
Modified 27 января, 07:24
Updated 27 января, 07:24
Муниципальные власти Омска выставили на торги право взять в аренду земельный участок в Кировском округе с кадастровым номером 55:36:130126:9880. Этот участок площадью 1,8 гектара расположен рядом с «Бауцентром», вид его разрешенного использования — «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)».
Договор аренды будет заключен на 7 лет и 4 месяца, начальная стоимость лота — 3,137 млн рублей. Шаг аукциона — 94 тысячи рублей (3%). Заявки будут приниматься до 26 февраля, а 3 марта планируется объявить результаты торгов.
Параллельно объявлены торги по еще 3 земельным участкам. Арендатор земли на Комбинатской сможет организовать автостоянку (начальная цена 924 тысячи рублей), на 2-й Солнечной можно будет построить склад (цена 473 тысячи), на улице Электрификаторов — тоже разместить склад или построить предприятие тяжелой промышленности. В третьем случае цена начинается от 801 тысячи рублей.