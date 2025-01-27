В Омске ищут строителя очередного ТЦ рядом с «Бауцентром»

Параллельно объявлены торги по еще 3 земельным участкам. Арендатор земли на Комбинатской сможет организовать автостоянку (начальная цена 924 тысячи рублей), на 2-й Солнечной можно будет построить склад (цена 473 тысячи), на улице Электрификаторов — тоже разместить склад или построить предприятие тяжелой промышленности. В третьем случае цена начинается от 801 тысячи рублей.