В Омске достроили логопарк «Солнечный»

В Кировском округе Омска завершилось масштабное строительство: в Госстройнадзоре Омской области рассказали об окончании работ по созданию логопарка «Солнечный» на 2-й Солнечной улице. Специалисты из этой структуры провели выездную итоговую проверку и по ее результатам выдали заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.