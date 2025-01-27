В Омске достроили логопарк «Солнечный»

Posted 27 января, 06:05
Published 27 января, 06:05
Modified 27 января, 06:29
Updated 27 января, 06:29
В Кировском округе Омска завершилось масштабное строительство: в Госстройнадзоре Омской области рассказали об окончании работ по созданию логопарка «Солнечный» на 2-й Солнечной улице. Специалисты из этой структуры провели выездную итоговую проверку и по ее результатам выдали заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.
В роли застройщика выступает ООО «СтройСервисМонтаж» из Санкт-Петербурга: ему одобрили доработанный проект строительства летом 2024 года.
Стоит отметить, что областные власти придают строительству логопарков в Омске большое значение. В августе 2024 года стало известно, что в эти проекты вложат 30 млрд рублей.