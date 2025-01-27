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Posted 27 января, 06:05

Published 27 января, 06:05

Modified 27 января, 06:29

Updated 27 января, 06:29

В Омске завершилось строительство логопарка «Солнечный»

В Омске достроили логопарк «Солнечный»

27 января 2025, 06:05
Фото: 1MI.

В Омске завершилось строительство логопарка «Солнечный»

Госстройнадзор уже выдал одобрительное заключение.

В Кировском округе Омска завершилось масштабное строительство: в Госстройнадзоре Омской области рассказали об окончании работ по созданию логопарка «Солнечный» на 2-й Солнечной улице. Специалисты из этой структуры провели выездную итоговую проверку и по ее результатам выдали заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.

Фото: Госстройнадзор Омской области

В роли застройщика выступает ООО «СтройСервисМонтаж» из Санкт-Петербурга: ему одобрили доработанный проект строительства летом 2024 года.

Стоит отметить, что областные власти придают строительству логопарков в Омске большое значение. В августе 2024 года стало известно, что в эти проекты вложат 30 млрд рублей.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Новости#Госстройнадзор#Логопарк
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