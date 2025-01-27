В Омске для строительства аэропорта «Федоровка» ищут финансового менеджера

Posted 27 января, 07:08
Published 27 января, 07:08
Modified 27 января, 08:23
Updated 27 января, 08:23
Для разработки проекта строительства аэропорта Омск-Федоровка продолжают искать специалистов. Информация об этом появилась на hh.ru. Холдинг «Аэропорты Регионов» открыл вакансию 9 января 2025 года. Сколько будут платить будущему сотрудникам в объявлении не указано — зарплата будет обсуждаться индивидуально.
Так, компания ищет финансового менеджера. Специалисту необходимо будет собирать информацию у всех департаментов для подготовки сводных финансовых планов, формировать финансовую модель и бюджет инвестиционного проекта, взаимодействовать с банками для получения кредитов, подготавливать и сопровождать заявки на оплаты и другое.
Будущего сотрудника готовы официально трудоустроить с апреля. Ему необходимо будет работать 5 дней в неделю с 8:00 до 17:00. На должность может претендовать человек с высшим экономическим образованием, опытом работы в сфере бюджетного планирования в строительстве и навыком составления финансовых моделей.
Добавим, что в прошлом году компания уже нашла ведущего инженера проекта, ведущего экономиста-сметчика, директора девелоперского проекта и начальника юридической службы
Напомним, концессионное соглашение о создании нового аэропорта подписали еще в июне, в рамках ПМЭФ, с участием министра транспорта и руководителя Росавиации. Стоимость строительства составляет более 43 миллиардов рублей. Аэропорт планируют начать строить в 2026 году, а завершить работы должны к концу 2028 года.