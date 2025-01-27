gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 07:08

Published 27 января, 07:08

Modified 27 января, 08:23

Updated 27 января, 08:23

В Омске для строительства аэропорта «Федоровка» ищут финансового менеджера

В Омске для строительства аэропорта «Федоровка» ищут финансового менеджера

27 января 2025, 07:08
Фото: 1MI.
Вакансию опубликовал холдинг «Аэропорты регионов».

Для разработки проекта строительства аэропорта Омск-Федоровка продолжают искать специалистов. Информация об этом появилась на hh.ru. Холдинг «Аэропорты Регионов» открыл вакансию 9 января 2025 года. Сколько будут платить будущему сотрудникам в объявлении не указано — зарплата будет обсуждаться индивидуально.

Так, компания ищет финансового менеджера. Специалисту необходимо будет собирать информацию у всех департаментов для подготовки сводных финансовых планов, формировать финансовую модель и бюджет инвестиционного проекта, взаимодействовать с банками для получения кредитов, подготавливать и сопровождать заявки на оплаты и другое.

Будущего сотрудника готовы официально трудоустроить с апреля. Ему необходимо будет работать 5 дней в неделю с 8:00 до 17:00. На должность может претендовать человек с высшим экономическим образованием, опытом работы в сфере бюджетного планирования в строительстве и навыком составления финансовых моделей.

Фото: hh.ru

Добавим, что в прошлом году компания уже нашла ведущего инженера проекта, ведущего экономиста-сметчика, директора девелоперского проекта и начальника юридической службы

Напомним, концессионное соглашение о создании нового аэропорта подписали еще в июне, в рамках ПМЭФ, с участием министра транспорта и руководителя Росавиации. Стоимость строительства составляет более 43 миллиардов рублей. Аэропорт планируют начать строить в 2026 году, а завершить работы должны к концу 2028 года.

«Разгоняют офисный планктон»: омичи высказались о решении сделать платные парковки
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Общество#Работа#Омск#Строительство#ПМЭФ#Концессия#Росавиация#Аэропорты регионов#Инвестиционный проект
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика