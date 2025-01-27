В Омске для строительства аэропорта «Федоровка» ищут финансового менеджера

Будущего сотрудника готовы официально трудоустроить с апреля. Ему необходимо будет работать 5 дней в неделю с 8:00 до 17:00. На должность может претендовать человек с высшим экономическим образованием, опытом работы в сфере бюджетного планирования в строительстве и навыком составления финансовых моделей.