Скачки давления и головная боль: февраль встретит омичей новой неприятностью

Posted 27 января, 08:54
Published 27 января, 08:54
Modified 27 января, 08:56
Updated 27 января, 08:56
По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, накануне, 26 января, К-индекс достигал практически пяти баллов, что считается магнитной бурей класса G1. Однако солнечная активность быстро стала минимальной, но надолго ли?
По данным ученых, уже в эту субботу, 1 февраля, мощность геоударов возрастет до четырех баллов, магнитосфера будет в возбужденном состоянии. Ожидается магнитная буря.
В настоящий момент вспышечная активность находится в зеленой зоне. По состоянию на 27 января, магнитосфера спокойна.
По словам врачей, магнитные бури не являются проблемой для всего населения, реагируют только метеозависмые люди. К ним относятся лица с гипертонией и бронхиальной астмой. Могут ощущаться приступы удушья и нехватка воздуха. У водителей может наблюдаться замедление скорости реакции из-за скачков давления при выраженной геомагнитной активности в 4 и более баллов.