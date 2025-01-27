Скачки давления и головная боль: февраль встретит омичей новой неприятностью

По словам врачей, магнитные бури не являются проблемой для всего населения, реагируют только метеозависмые люди. К ним относятся лица с гипертонией и бронхиальной астмой. Могут ощущаться приступы удушья и нехватка воздуха. У водителей может наблюдаться замедление скорости реакции из-за скачков давления при выраженной геомагнитной активности в 4 и более баллов.