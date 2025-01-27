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Posted 27 января, 08:54

Published 27 января, 08:54

Modified 27 января, 08:56

Updated 27 января, 08:56

Скачки давления и головная боль: февраль встретит омичей новой неприятностью

Скачки давления и головная боль: февраль встретит омичей новой неприятностью

27 января 2025, 08:54
Уже на этой неделе омичам нужно тщательнее следить за своим здоровьем.

По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, накануне, 26 января, К-индекс достигал практически пяти баллов, что считается магнитной бурей класса G1. Однако солнечная активность быстро стала минимальной, но надолго ли?

По данным ученых, уже в эту субботу, 1 февраля, мощность геоударов возрастет до четырех баллов, магнитосфера будет в возбужденном состоянии. Ожидается магнитная буря.

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В настоящий момент вспышечная активность находится в зеленой зоне. По состоянию на 27 января, магнитосфера спокойна.

По словам врачей, магнитные бури не являются проблемой для всего населения, реагируют только метеозависмые люди. К ним относятся лица с гипертонией и бронхиальной астмой. Могут ощущаться приступы удушья и нехватка воздуха. У водителей может наблюдаться замедление скорости реакции из-за скачков давления при выраженной геомагнитной активности в 4 и более баллов.

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#Ольга Скворцова#Наука#Здоровье#Омск#Магнитные бури#Метеозависимость#Головная боль
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