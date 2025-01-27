Рубль за грамм: в Омской области снизилась стоимость популярного продукта

Posted 27 января, 03:12
Published 27 января, 03:12
Modified 27 января, 04:40
Updated 27 января, 04:40
По данным сервиса «iMonitoring», с 13 по 20 января 2025 года килограмм сливочного масла в Омской области стал дешевле на 0,7%. Снижение составило 6,61 рубля, и теперь масло в регионе стоит в среднем 1 007,05 рублей за килограмм.
Интересно, что цена сливочного масла в Омской области оказалась одной из самых низких в стране. Она на 209,52 рублей ниже, чем в среднем по России, где килограмм масла оценивается в 1 216,57 рублей.
Для сравнения, в соседних регионах цены заметно выше. В Новосибирской области масло обойдется в 1 310,30 рублей за килограмм, а в Тюменской области — 1 153,69 рубля. В Москве стоимость килограмма масла достигает 1 443,16 рубля, что делает его практически в полтора раза дороже, чем в Омске.
Напомним, ранее Город55 писал о мощном взлете цен на черный чай.