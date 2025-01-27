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Posted 27 января, 03:12

Published 27 января, 03:12

Modified 27 января, 04:40

Updated 27 января, 04:40

Рубль за грамм: в Омской области цена на популярный продукт ниже, чем у соседей

Рубль за грамм: в Омской области снизилась стоимость популярного продукта

27 января 2025, 03:12
Фото: Изображение Midjourney. Рубль за грамм: в Омской области цена на популярный продукт ниже, чем у соседей

Стоимость сливочного масла в Омской области оказалось ниже, чем у соседей

Омичам пока удается покупать сливочное масло по относительно низкой цене, несмотря на значительную разницу с соседними регионами и столицей.

По данным сервиса «iMonitoring», с 13 по 20 января 2025 года килограмм сливочного масла в Омской области стал дешевле на 0,7%. Снижение составило 6,61 рубля, и теперь масло в регионе стоит в среднем 1 007,05 рублей за килограмм.

Цены на отдельные товары и услуги в Омской области
Цены на отдельные товары и услуги в Омской области. Фото: iMonitoring

Интересно, что цена сливочного масла в Омской области оказалась одной из самых низких в стране. Она на 209,52 рублей ниже, чем в среднем по России, где килограмм масла оценивается в 1 216,57 рублей.

Цены на сливочное масло в России
Цены на сливочное масло в России. Фото: iMonitoring

Для сравнения, в соседних регионах цены заметно выше. В Новосибирской области масло обойдется в 1 310,30 рублей за килограмм, а в Тюменской области — 1 153,69 рубля. В Москве стоимость килограмма масла достигает 1 443,16 рубля, что делает его практически в полтора раза дороже, чем в Омске.

Напомним, ранее Город55 писал о мощном взлете цен на черный чай.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Россия#Цены#Москва#Тюменская область#Новосибирская область#Сливочное масло#IMonitoring
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