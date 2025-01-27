Роман Вильфанд рассказал, какая температура ожидается в Омской области

Posted 27 января, 03:56
Published 27 января, 03:56
Modified 27 января, 03:58
Updated 27 января, 03:58
По словам Вильфанда, в Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях температура окажется выше нормы на 3-4 градуса. В ночное время в этих регионах ожидается от -15 до -18 градусов, а днем температура будет держаться около -10 градусов. Для региона это действительно аномально теплые условия, учитывая, что в конце января в Сибири обычно фиксируются гораздо более низкие температуры.
В течение недели аномальное тепло охватит 85% территории России. А к концу недели эта аномалия сохранится на 75-80% территории страны. По данным сервиса Ventusky, на этой неделе, с 27 января по 2 февраля температура воздуха будет в пределах от -18 до -1 градусов.
Несмотря на аномальное тепло в большинстве регионов, на Дальнем Востоке и в северных частях страны сохраняются значительные морозы, что подтверждает существующие климатические дисбалансы. Напомним, ранее Город55 писал, почему температура в Омске превышает норму.