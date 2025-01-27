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Posted 27 января, 03:56

Published 27 января, 03:56

Modified 27 января, 03:58

Updated 27 января, 03:58

Роман Вильфанд рассказал, почему Омск переживает рекордно теплую зиму

Роман Вильфанд рассказал, какая температура ожидается в Омской области

27 января 2025, 03:56
Фото: 1MI. Роман Вильфанд рассказал, почему Омск переживает рекордно теплую зиму

Роман Вильфанд объяснил, как аномальная зима повлияет на Омскую область

До конца января температура на большей части России будет превышать норму, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях температура окажется выше нормы на 3-4 градуса. В ночное время в этих регионах ожидается от -15 до -18 градусов, а днем температура будет держаться около -10 градусов. Для региона это действительно аномально теплые условия, учитывая, что в конце января в Сибири обычно фиксируются гораздо более низкие температуры.

В течение недели аномальное тепло охватит 85% территории России. А к концу недели эта аномалия сохранится на 75-80% территории страны. По данным сервиса Ventusky, на этой неделе, с 27 января по 2 февраля температура воздуха будет в пределах от -18 до -1 градусов.

Прогноз погоды на последнюю неделю января
Прогноз погоды на последнюю неделю января. Фото: Ventusky

Несмотря на аномальное тепло в большинстве регионов, на Дальнем Востоке и в северных частях страны сохраняются значительные морозы, что подтверждает существующие климатические дисбалансы. Напомним, ранее Город55 писал, почему температура в Омске превышает норму.

Роман Вильфанд рассказал, почему Омск переживает рекордно теплую зиму
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#Диана Рязанцева#Омская область#Россия#Температура#Гидрометцентр#Сибирь#Морозы#Роман Вильфанд#Аномальное тепло
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