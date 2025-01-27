Роман Вильфанд рассказал, какая температура ожидается в Омской области

По словам Вильфанда, в Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях температура окажется выше нормы на 3-4 градуса. В ночное время в этих регионах ожидается от -15 до -18 градусов, а днем температура будет держаться около -10 градусов. Для региона это действительно аномально теплые условия, учитывая, что в конце января в Сибири обычно фиксируются гораздо более низкие температуры.