«Разгул меркантильности и вакханалии»: народный рейтинг стриптиз-клубов Омска

Posted 27 января, 06:44
Published 27 января, 06:44
Modified 27 января, 06:51
Updated 27 января, 06:51
Город55 составил народный рейтинг стриптиз-клубов (18+) Омска, опираясь исключительно на отзывы пользователей в онлайн-сервисах. В список попали только те заведения, о которых было оставлено 10 и более комментариев.
«Место, где вы сможете проникнуться атмосферой роскоши и комфорта. Здесь вы точно почувствуете себя VIP-персоной».
Особенности:
От приватного шоу за 3 000 рублей до уникальной программы за 9 000 рублей.
Отзывы:
Посетители отмечали, что это отличное место для встреч с друзьями, где можно хорошо провести время. Они хвалили вежливый персонал и рекомендовали заведение другим. Некоторые гости рассказывали, что шоу-бар стал их любимым местом для отдыха, поскольку здесь приемлемые цены, хорошая атмосфера и профессиональное обслуживание.
«Отличный шоу-бар для посиделок с друзьями. Недавно тут были и очень хорошо провели время. Персонал вежливый и доброжелательный. Рекомендую».
«Отличный бар, часто туда ездим с подружками отдохнуть и повеселится, цены адекватные и отличный персонал! Советую!».
«Я в восторге! Такого уютного стрип-бара я еще не встречал. Все на высшем уровне: от девочек до обслуживания».
Однако среди отзывов встречались и отрицательные мнения. Некоторые посетители жаловались, что за всё время пребывания к ним ни разу не подошли танцовщицы, а качество алкоголя оставляло желать лучшего. Другие упоминали, что со временем заведение утратило прежний уровень.
«Были в стрип баре кукла, за час нахождения к нам не подошла не одна девочка. Алкоголь оставляет желать о себе лучшего и даже воду с газом принесли без газа в стакане…».
«Ранее бывал часто в первый год открытия бара, но потом 5 лет не приходил. Сейчас это просто очень дорогой бар».
«У нас ты будешь окружен волшебством каждую ночь. Танцовщицы на любой вкус, качественные напитки и внимательный сервис».
Особенности:
Программы на любой вкус, например, «Мальчишник XXL» за 29 500 рублей.
Отзывы:
Гости утверждали, что это одно из лучших заведений в городе, отмечая красоту танцовщиц и профессионализм персонала. По их словам, в баре царила веселая атмосфера, шоу были на высоте, а обслуживание всегда оставляло приятное впечатление.
«Я посещал много стрип-баров, но этот превосходит всех по уровню. Здесь самые красивые девушки и профессиональный персонал. Однозначно рекомендую».
«Классное место! Девчонки тут просто огонь. Танцы такие, что невозможно оторвать взгляд!».
Среди недостатков посетители отмечали, что танцовщицы долго не подходят к клиентам, что портило общее впечатление. Некоторые из них заявляли, что качество заведения ухудшилось.
«Приходишь отдохнуть. Сидишь полчаса чтобы подошла девочка. Хочешь потратить много денег. В итоге бублик с маслом, раньше было лучше. Стоит задуматься руководству».
«Мужской клуб, где каждого гостя ждёт уникальное чувственное приключение. Каждый вечер вас встречают обворожительные девушки».
Особенности:
Цены варьируются от 2 000 рублей за массовый танец на сцене и до освобождения танцовщиц от работы в пределах клуба за 25 000 рублей.
Отзывы:
По словам гостей, в клубе проводятся невероятно красивые шоу-программы, которые производят сильное впечатление. Посетители утверждали, что девушки были очаровательными, а атмосфера помогала расслабиться и получить удовольствие.
«Очень приятное заведение, девочки на уровне, атмосфера чудесная охрана вежливая, как и весь персонал».
«Были с молодым человек у вас в гостях. Я осталась под впечатлением, очень красивая программа, каждый номер прям до мурашек».
Некоторые омичи жаловались, что танцовщиц практически нет в зале, и заведение больше напоминает обычный бар. Были недовольные запретом посещать клуб девушкам без сопровождения мужчин.
«Заведение ужасное, девочек либо вообще нет, либо 1-2. Берут деньги за вход, ссылаясь на то, что девочки приедут, а их нет. За что я плачу?».
«Девушкам без парней посещать запрещено. Что за дискриминация».
«Место, где соблазн становится искусством, а чувственность переплетается с жаждой. Здесь каждая клеточка воздуха пронизана эротикой, и ты окажешься в центре вихря страсти и искушения».
Особенности:
Разнообразное меню: от приватного танца в зале за 2 000 рублей до освобождения танцовщицы в зале топлес за 12 000 рублей (безналичный расчет). Интересно, что исполнить песню в микрофон на сцене также стоит 12 000 рублей. Продление работы клуба — 30 000 рублей за час.
Отзывы:
Постоянные клиенты рассказывали, что клуб создает идеальные условия для праздников, а танцовщицы и шоу делают вечер незабываемым. Омичи также утверждали, что атмосфера здесь уникальная, а обстановка помогает расслабиться.
«Очень частый гость данного заведения я был плюс-минус года 3 назад. Миллионами оставляли деньги у вас с друзьями за желание выпить, покурить кальян, расслабиться и посмотреть на танцы ваших девочек. Но в один момент мои друзья стали жениться с невероятно быстрой скоростью. В связи с чем мне пришлось отказаться от этих неприятных личностей и найти себе новых друзей».
«Супер атмосфера, очень классные и красивые девчонки! Отмечали день рождения друга».
Некоторые гости жаловались на то, что в заведении всегда мало посетителей, что создает ощущение дискомфорта. Они также указывали на недостатки в организации работы танцовщиц и критиковали их профессионализм.
«В зале всегда было мало гостей, что явно говорит о негостеприимности этого места, создается ощущение дискомфорта. Девушки ходят с улыбками напоказ, у половины из них телосложение оставляет желать лучшего и двигаются так же посредственно».
«Никогда не ходите сюда, никогда! Хорошие отзывы это фейк!».
«Стриптиз сегодня — не диковинка, не „запретный сладкий плод“, а настоящее искусство!».
Особенности:
Цены на услуги на сайте не указаны.
Отзывы:
Сложно составить картину стриптиз-клуба, так как мало отзывов и все они нерегулярные. Омичи писали, что заведение отличается дружелюбной атмосферой, а сотрудники создают приятное впечатление.
«Проходил по улице и увидел бар. Решил зайти и был удивлен, что были только добрые люди, которые вели себя адекватно. А сотрудники были приятными людьми».
Однако встречались жалобы: Посетители утверждали, что ни шоу, ни качественного обслуживания в баре не было, из-за чего его посещение не оправдало ожиданий.
«Нечаянно попал туда, надеюсь больше не занесет. Просто кошмар и мракобесие, разгул меркантильности и вакханалии».
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Ранее Город55 составлял топ-5 лучших саун Омской области. Подробности — в нашем материале.