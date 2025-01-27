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Posted 27 января, 04:37

Published 27 января, 04:37

Modified 27 января, 05:06

Updated 27 января, 05:06

В Омске с «Тепловой компании» потребовали 6 миллионов за затопленную школу

Прокуратура Омска потребовала 6 млн от «Тепловой компании» за прорыв трубы в школе

27 января 2025, 04:37
Фото: 1MI. В Омске с «Тепловой компании» потребовали 6 миллионов за затопленную школу
Из-за прорыва трубопровода горячей водой затопило крышу, спортзал, несколько кабинетов и щитовую.

Прокуратура Советского округа Омска потребовала от АО «Тепловая компания» компенсировать ущерб, который был нанесен школе из-за коммунальной аварии. В результате порыва трубы горячая вода затопила помещения средней школы № 106, включая учебные кабинеты.

Ущерб составил 6 млн рублей, а последствия аварии затруднили нормальную работу учебного заведения. Проверка прокуратуры показала, что «Тепловая компания» не исполнила свои обязанности по обслуживанию теплотрасс, что и привело к порыву трубы.

Затопленная школа
Затопленная школа
Затопленная школа. Фото: Прокуратура Омской области

В связи с этим прокуратура направила руководству компании официальное требование о возмещении ущерба и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.

Напомним, авария произошла 26 ноября 2024 года. Из-за прорыва трубы без отопления и горячей воды остались несколько домов и социальные объекты. Затопление помещения потребовало закрытия классов, что привело к сдвигу учебного процесса и необходимости перепланировки расписания.

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#Диана Рязанцева#Омск#Прокуратура#Отопление#Горячая вода#Тепловая компания#Ущерб#Коммунальная авария#Ответственность#Теплотрассы
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