Прокуратура Омска потребовала 6 млн от «Тепловой компании» за прорыв трубы в школе

Posted 27 января, 04:37
Published 27 января, 04:37
Modified 27 января, 05:06
Updated 27 января, 05:06
Прокуратура Советского округа Омска потребовала от АО «Тепловая компания» компенсировать ущерб, который был нанесен школе из-за коммунальной аварии. В результате порыва трубы горячая вода затопила помещения средней школы № 106, включая учебные кабинеты.
Ущерб составил 6 млн рублей, а последствия аварии затруднили нормальную работу учебного заведения. Проверка прокуратуры показала, что «Тепловая компания» не исполнила свои обязанности по обслуживанию теплотрасс, что и привело к порыву трубы.
В связи с этим прокуратура направила руководству компании официальное требование о возмещении ущерба и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.
Напомним, авария произошла 26 ноября 2024 года. Из-за прорыва трубы без отопления и горячей воды остались несколько домов и социальные объекты. Затопление помещения потребовало закрытия классов, что привело к сдвигу учебного процесса и необходимости перепланировки расписания.