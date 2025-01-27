Преподаватели из Сибири сообщили о задержках зарплат в скандальном университете Urban

Posted 27 января, 11:19
Published 27 января, 11:19
Modified 27 января, 11:21
Updated 27 января, 11:21
На деятельность онлайн-университета Urban пожаловались преподаватели. Педагогам задерживают зарплату. Об этом сообщает новосибирское издание «Атас инфо».
«Работала в компании с сентября. Сначала все нравилось, пусть поведение руководства и оставляло желать лучшего, но „зарплату“ платили вовремя. А потом все изменилось. Сказка закончилась: деньги задерживают уже два месяца, конкретных сроков выплат никто назвать не может», — сообщила преподаватель Диана.
С преподавателями были заключены договоры ГПХ. По словам педагогов, долги со стороны образовательной онлайн-площадки копятся с ноября 2024 года.
Ранее Город55 рассказывал, что ученики платформы Urban обвиняют ее в мошенничестве. Омичи, обучавшиеся в онлайн-университете, рассказали подробности: