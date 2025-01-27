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Posted 27 января, 11:19

Published 27 января, 11:19

Modified 27 января, 11:21

Updated 27 января, 11:21

Ранее на онлайн-университет пожаловались студенты

Преподаватели из Сибири сообщили о задержках зарплат в скандальном университете Urban

27 января 2025, 11:19
Фото: 1MI. Ранее на онлайн-университет пожаловались студенты
По словам педагогов, деньги не выплачивают с ноября 2024 года.

На деятельность онлайн-университета Urban пожаловались преподаватели. Педагогам задерживают зарплату. Об этом сообщает новосибирское издание «Атас инфо».

«Работала в компании с сентября. Сначала все нравилось, пусть поведение руководства и оставляло желать лучшего, но „зарплату“ платили вовремя. А потом все изменилось. Сказка закончилась: деньги задерживают уже два месяца, конкретных сроков выплат никто назвать не может», — сообщила преподаватель Диана.

С преподавателями были заключены договоры ГПХ. По словам педагогов, долги со стороны образовательной онлайн-площадки копятся с ноября 2024 года.

Ранее Город55 рассказывал, что ученики платформы Urban обвиняют ее в мошенничестве. Омичи, обучавшиеся в онлайн-университете, рассказали подробности:

Знания в обмен на долги. Как университет из Иннополиса оставил омичей с кредитами
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#Евгений Игишев#Происшествия#Новосибирск#Мошенничество#Педагоги#Город55#Урбан
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