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Posted 27 января, 09:24

Published 27 января, 09:24

Modified 27 января, 09:26

Updated 27 января, 09:26

Пляж Центральный-2 благоустроят в 2025 году

Потратят 100 млн. Появились подробности благоустройства пляжа «Центральный-2» в Омске

27 января 2025, 09:24
Фото: gorod55.ru. Пляж Центральный-2 благоустроят в 2025 году

Стала известна стоимость благоустройства пляжа «Центральный-2» в Омске

Стоимость работ озвучил мэр Сергей Шелест, он же обозначил и примерные сроки благоустройства.

На прошлой неделе мэр Сергей Шелест во время прямой линии с омичами рассказал о судьбе пляжа «Центральный-2», который простирается от Речного вокзала до Ленинградского моста. Пляж, напомним, стал победителем среди объектов благоустройства во время голосования в прошлом году.

По словам Шелеста, которые приводит «Вечерний Омск», благоустройство должно стартовать 15 апреля и завершиться в августе 2025 года. В настоящий момент ведется работа по разработке проекта и сметы, эскизы уже готовы.

Что касается цены, то на обновление пляжа рассчитывают потратить около 100 млн рублей. За эту сумму сделают гранитную лестницу, подпорную стенку, велодорожку из асфальтовой крошки, установят разнообразные малые архитектурные формы и оборудование для пляжа, а также благоустроят прилегающий сквер.

Ранее Город55 показывал эскизы новой четырехэтажной гостиницы в Омском районе. Объект за 1,6 млрд рублей возводит «СибРос» Арабо Григоряна.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Благоустройство#Новости#Сергей Шелест#Пляжи Омска
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