Потратят 100 млн. Появились подробности благоустройства пляжа «Центральный-2» в Омске

На прошлой неделе мэр Сергей Шелест во время прямой линии с омичами рассказал о судьбе пляжа «Центральный-2», который простирается от Речного вокзала до Ленинградского моста. Пляж, напомним, стал победителем среди объектов благоустройства во время голосования в прошлом году.