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Posted 27 января, 08:59

Published 27 января, 08:59

Modified 27 января, 09:01

Updated 27 января, 09:01

Омского таксиста отдали под суд из-за пострадавшего в ДТП пассажира

Омскому таксисту грозят 3 года колонии из-за пострадавшего в ДТП пассажира

27 января 2025, 08:59
Фото: Прокуратура Омской области.

Омского таксиста отдали под суд из-за пострадавшего в ДТП пассажира

Водитель врезался в автобус на «встречке».

Прокуратура Омской области передала в Куйбышевский районный суд уголовное дело в отношении 52-летнего омича. Мужчину, работающего таксистом, обвиняют в нарушении правил дорожного движения, из-за которого пострадал другой человек. 10 октября 2024 года он вез пассажира, 34-летнюю женщину, и попал в ДТП.

«В районе строения № 16 по ул. 3-й Восточная он при перестроении выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Пассажирка серьезно пострадала, водитель стал фигурантом уголовного дела, причем полностью признал свою вину. Теперь его будут судить. Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса — 3 года лишения свободы.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#ДТП#Прокуратура#Суд#Такси#Новости
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