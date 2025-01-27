Омскому таксисту грозят 3 года колонии из-за пострадавшего в ДТП пассажира

Posted 27 января, 08:59
Published 27 января, 08:59
Modified 27 января, 09:01
Updated 27 января, 09:01
Прокуратура Омской области передала в Куйбышевский районный суд уголовное дело в отношении 52-летнего омича. Мужчину, работающего таксистом, обвиняют в нарушении правил дорожного движения, из-за которого пострадал другой человек. 10 октября 2024 года он вез пассажира, 34-летнюю женщину, и попал в ДТП.
«В районе строения № 16 по ул. 3-й Восточная он при перестроении выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Пассажирка серьезно пострадала, водитель стал фигурантом уголовного дела, причем полностью признал свою вину. Теперь его будут судить. Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса — 3 года лишения свободы.