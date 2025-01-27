Омскому таксисту грозят 3 года колонии из-за пострадавшего в ДТП пассажира

Прокуратура Омской области передала в Куйбышевский районный суд уголовное дело в отношении 52-летнего омича. Мужчину, работающего таксистом, обвиняют в нарушении правил дорожного движения, из-за которого пострадал другой человек. 10 октября 2024 года он вез пассажира, 34-летнюю женщину, и попал в ДТП.