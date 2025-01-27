Омский «Авангард» на домашнем льду разгромил «Адмирал» из Владивостока

На 6-й минуте первого периода «Авангард» остался в меньшинстве — Райан Спунер поехал на скамейку за задержку соперника. «Адмирал» не смог реализовать численное преимущество. А в середине игрового отрезка уже «ястребам» выпала возможность поиграть в формате 5×4. У гостей за задержку соперника клюшкой малый штраф получил Аркадий Шестаков. «Ястребы» также провели большинство без заброшенных шайб.