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Posted 27 января, 15:41

Published 27 января, 15:41

Modified 27 января, 15:46

Updated 27 января, 15:46

На матч пришли больше 11 тысяч болельщиков

Омский «Авангард» на домашнем льду разгромил «Адмирал» из Владивостока

27 января 2025, 15:41
Фото: ХК Авангард. На матч пришли больше 11 тысяч болельщиков
«Ястребы» победили со счетом 4:1. У омичей отличились Рид Буше, Семен Чистяков (дубль) и Михаил Гуляев.

Омский «Авангард» сегодня, 27 января, на домашнем льду принимал «Адмирал» из Владивостока. «Ястребы» победили со счетом 4:1.

На 6-й минуте первого периода «Авангард» остался в меньшинстве — Райан Спунер поехал на скамейку за задержку соперника. «Адмирал» не смог реализовать численное преимущество. А в середине игрового отрезка уже «ястребам» выпала возможность поиграть в формате 5×4. У гостей за задержку соперника клюшкой малый штраф получил Аркадий Шестаков. «Ястребы» также провели большинство без заброшенных шайб.

На 15-й минуте «Авангард» открыл счет. Отличился Рид Буше. Передачу отдал Джованни Фьоре. Со счетом 1:0 команды отправились на перерыв.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов отдал голевую передачу
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов отдал голевую передачу. Фото: ХК Авангард

На 24-й минуте малый штраф получил «ястреб» Егор Воронков за задержку соперника клюшкой. Но и у «Адмирала» почти сразу удалился Аркадий Шестаков за аналогичное нарушение. Команды в неполных составах отыграли без заброшенных шайб.

На 39-й минуте «ястребы» увеличили преимущество — 2:0. С передачи Ильи Каблукова и Дамира Шарипзянова шайбу в ворота «Адмирала» отправил Семен Чистяков.

Чистяков стал автором дубля
Чистяков стал автором дубля. Фото: ХК Авангард

В начале третьего периода «Адмирал» отыграл одну шайбу — 2:1. Аркадий Шестаков поразил ворота Никиты Серебрякова. Однако, спустя минуту «Авангард» отправил третью в «калитку» дальневосточников (3:1). Отличился Михаил Гуляев. Передачи у Ильи Рейнгардта и Ильи Каблукова.

На 45-й минуте «Адмирал» остался в меньшинстве, а «Авангард» этим воспользовался — 4:1. Дубль у Семена Чистякова. Больше забитых шайб болельщики не увидели.

Статистика матча:

  • Броски: 65-51;
  • Броски в створ: 39-32;
  • Голы: 4-1;
  • Вбрасывания: 34-27;
  • Блокированные броски: 6-8;
  • Силовые приемы: 11-21;
  • Отборы: 5-2;
  • Потери: 8-6;
  • Перехваты: 13-9;
  • Время в атаке: 16:12–09:24;
  • Штраф: 4-8.

Следующий матч «Авангард» проведет в среду, 29 января. «Ястребы» на домашнем льду примут уфимский «Салават Юлаев».

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