Омский «Авангард» на домашнем льду разгромил «Адмирал» из Владивостока

Posted 27 января, 15:41
Published 27 января, 15:41
Modified 27 января, 15:46
Updated 27 января, 15:46
Омский «Авангард» сегодня, 27 января, на домашнем льду принимал «Адмирал» из Владивостока. «Ястребы» победили со счетом 4:1.
На 6-й минуте первого периода «Авангард» остался в меньшинстве — Райан Спунер поехал на скамейку за задержку соперника. «Адмирал» не смог реализовать численное преимущество. А в середине игрового отрезка уже «ястребам» выпала возможность поиграть в формате 5×4. У гостей за задержку соперника клюшкой малый штраф получил Аркадий Шестаков. «Ястребы» также провели большинство без заброшенных шайб.
На 15-й минуте «Авангард» открыл счет. Отличился Рид Буше. Передачу отдал Джованни Фьоре. Со счетом 1:0 команды отправились на перерыв.
На 24-й минуте малый штраф получил «ястреб» Егор Воронков за задержку соперника клюшкой. Но и у «Адмирала» почти сразу удалился Аркадий Шестаков за аналогичное нарушение. Команды в неполных составах отыграли без заброшенных шайб.
На 39-й минуте «ястребы» увеличили преимущество — 2:0. С передачи Ильи Каблукова и Дамира Шарипзянова шайбу в ворота «Адмирала» отправил Семен Чистяков.
В начале третьего периода «Адмирал» отыграл одну шайбу — 2:1. Аркадий Шестаков поразил ворота Никиты Серебрякова. Однако, спустя минуту «Авангард» отправил третью в «калитку» дальневосточников (3:1). Отличился Михаил Гуляев. Передачи у Ильи Рейнгардта и Ильи Каблукова.
На 45-й минуте «Адмирал» остался в меньшинстве, а «Авангард» этим воспользовался — 4:1. Дубль у Семена Чистякова. Больше забитых шайб болельщики не увидели.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет в среду, 29 января. «Ястребы» на домашнем льду примут уфимский «Салават Юлаев».