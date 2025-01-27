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Posted 27 января, 13:25

Published 27 января, 13:25

Modified 27 января, 13:27

Updated 27 января, 13:27

Омичей предупредили о скоплении пожарных машин на городских улицах

Омск заполонят пожарные машины. Рассказываем, что будет происходить

27 января 2025, 13:25
Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

Омичей предупредили о скоплении пожарных машин на городских улицах

В МЧС сообщили, что в Омске пройдет смотр пожарной техники.

В региональном МЧС сообщили, что во вторник, 28 января, в Омске пройдет смотр пожарной техники. Горожан просят соблюдать спокойствие.

«Без паники! Завтра проводим смотр техники! Увидишь 28 января в 07:30 в городе много пожарных автомобилей — знай, мы проводим на Левом берегу смотр техники», — рассказали в МЧС.

Ранее Город55 сообщал, когда в Омске будут проверять сирены. Масштабные тесты запланированы на весну и осень.

Сирены в 2025 году: что омичам нужно знать о проверках системы оповещения
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#Евгений Игишев#Город#Омск#МЧС#Пожарные#Левый берег
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