Омск заполонят пожарные машины. Рассказываем, что будет происходить

Posted 27 января, 13:25
Published 27 января, 13:25
Modified 27 января, 13:27
Updated 27 января, 13:27
В региональном МЧС сообщили, что во вторник, 28 января, в Омске пройдет смотр пожарной техники. Горожан просят соблюдать спокойствие.
«Без паники! Завтра проводим смотр техники! Увидишь 28 января в 07:30 в городе много пожарных автомобилей — знай, мы проводим на Левом берегу смотр техники», — рассказали в МЧС.
Ранее Город55 сообщал, когда в Омске будут проверять сирены. Масштабные тесты запланированы на весну и осень.