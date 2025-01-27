Омск снова накроют затяжные морозы: публикуем прогноз погоды на две недели

Posted 27 января, 06:22
Published 27 января, 06:22
Modified 27 января, 06:29
Updated 27 января, 06:29
В Омскую область придет вторая волна морозов. По прогнозу сервиса Ventusky, антициклон, который несет похолодание, дойдет до региона уже к концу этой недели. Так, в пятницу, 31 января, столбик термометра опустится до -20 градусов, а в начале февраля температура будет нестабильной. Кроме того, на грядущих выходных обещают снегопады.
Так, 1 февраля ожидается -18 градусов, а со 2 по 4 февраля потеплеет до -2… -10 градусов. Однако в ночь на 5 февраля резко похолодает до -33… -36 градусов, днем будет в пределах -23 градусов. Морозно будет минимум до конца недели, осадков не обещают.
Судя по предварительному прогнозу синоптиков, неделя с 10 февраля тоже начнется с холодов.