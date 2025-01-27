Омск снова накроют затяжные морозы: публикуем прогноз погоды на две недели

В Омскую область придет вторая волна морозов. По прогнозу сервиса Ventusky, антициклон, который несет похолодание, дойдет до региона уже к концу этой недели. Так, в пятницу, 31 января, столбик термометра опустится до -20 градусов, а в начале февраля температура будет нестабильной. Кроме того, на грядущих выходных обещают снегопады.