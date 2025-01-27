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Posted 27 января, 08:11

Published 27 января, 08:11

Modified 27 января, 08:15

Updated 27 января, 08:15

Глава РЭК сообщил, что стоимость услуг ЖКХ не может быть одинаковой во всех регионах страны

Омичам рассказали, из-за чего растут тарифы на коммунальные услуги

27 января 2025, 08:11
Фото: 1MI. Глава РЭК сообщил, что стоимость услуг ЖКХ не может быть одинаковой во всех регионах страны
Глава РЭК Омской области Дмитрий Русских объяснил, от каких факторов зависит формирование тарифов ЖКХ.

Глава Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских объяснил, от чего зависит формирование тарифов. Свой комментарий чиновник оставил сегодня, 27 января, на странице губернатора Виталия Хоценко ВКонтакте.

Глава РЭК сообщил, что стоимость услуг ЖКХ не может быть одинаковой во всех регионах страны.

«Различие обусловливается особенностями региональных факторов: природно-климатических; технических (степень благоустройства жилищного фонда, объем реализации коммунальных услуг, энергоемкость установленного оборудования, степень изношенности сетей, наличие собственных источников добычи воды, особенности технологического процесса производства и транспортировки услуг); экономических (уровень инфляции, инвестиционная привлекательность, стоимость энергоресурсов, уровень заработной платы, особенности налогообложения, принимаемые управленческие решения и т. д.)», — написал Русских.

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) занимается государственным регулированием тарифов на электрическую и тепловую энергию и прочие услуги.

Напомним, в Омской области «коммуналка» подорожает с 1 июля — на 14%. Причины роста тарифов — высокий износ коммуникаций, необходимость индексировать заработные платы.

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#Евгений Игишев#Омск#Тарифы#Коммунальные услуги#Заработная плата#Налогообложение#Инфляция#Ресурсоснабжающие организации#Российская Федерация
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