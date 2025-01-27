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Posted 27 января, 07:00

Published 27 января, 07:00

Modified 27 января, 07:29

Updated 27 января, 07:29

В горящей квартире в Лукьяновке погиб мужчина

В Омской области огонь в трехэтажке унес жизнь мужчины

27 января 2025, 07:00
Фото: МЧС Омской области. В горящей квартире в Лукьяновке погиб мужчина

В страшном утреннем пожаре в омском селе погиб мужчина

Открытое горение потушили за полчаса.

В МЧС Омской области сообщили, что 27 января в 8:20 в Лукьяновке Одесского района загорелась квартира на последнем этаже 3-этажного дома. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Для тушения пожара выехали 5 сотрудников МЧС с 2 машинами.

Видео: МЧС Омской области. Пламя потушили в 08:15

Спасатели успели вывести 6 человек, в том числе двоих детей, на улицу. Однако в горевшей квартире был найден погибший мужчина.

Пожар ликвидировали к 08:50. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты МЧС. Напомним, ранее Город55 писал о смертельном пожаре в одной из квартир двухквартирного дома в Колосовке.

Кадры страшного пожара в Колосовке Омской области: есть погибшие
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