В Омской области огонь в трехэтажке унес жизнь мужчины

В МЧС Омской области сообщили, что 27 января в 8:20 в Лукьяновке Одесского района загорелась квартира на последнем этаже 3-этажного дома. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Для тушения пожара выехали 5 сотрудников МЧС с 2 машинами.