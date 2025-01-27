В Омской области огонь в трехэтажке унес жизнь мужчины

Posted 27 января, 07:00
Published 27 января, 07:00
Modified 27 января, 07:29
Updated 27 января, 07:29
В МЧС Омской области сообщили, что 27 января в 8:20 в Лукьяновке Одесского района загорелась квартира на последнем этаже 3-этажного дома. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Для тушения пожара выехали 5 сотрудников МЧС с 2 машинами.
Спасатели успели вывести 6 человек, в том числе двоих детей, на улицу. Однако в горевшей квартире был найден погибший мужчина.
Пожар ликвидировали к 08:50. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты МЧС. Напомним, ранее Город55 писал о смертельном пожаре в одной из квартир двухквартирного дома в Колосовке.