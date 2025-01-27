Обанкротившаяся «Оша» продала часть своей земли под Омском

Во всех 3 случаях речь идет о земле сельскохозяйственного назначения. Участок в Ракитинке площадью почти полтора гектара решил купить омич Даулет Карсенов, цена вопроса — 704,5 тысяч рублей. 500 квадратных метров в Морозовке ушли Игорю Коншу за 101 тысячу, еще 1218 квадратов в той же деревне — Антону Сверлову за 156 тысяч рублей (в этом случае договор заключается с единственным участником торгов). Остальные 4 участка остались без покупателей.