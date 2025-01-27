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Posted 27 января, 05:00

Published 27 января, 05:00

Modified 27 января, 05:02

Updated 27 января, 05:02

Земля обанкротившейся «Оши» под Омском нашла покупателей

Обанкротившаяся «Оша» продала часть своей земли под Омском

27 января 2025, 05:00
Фото: 1MI.

Земля обанкротившейся «Оши» под Омском нашла покупателей

Не для всех участков нашлись покупатели.

Арбитражный управляющий АО «Продовольственная корпорация „Оша“» Игорь Глустенков опубликовал официальное сообщение о прошедших торгах. В общей сложности на продажу были выставлены 7 земельных участков под Омском (в Морозовке и Ракитинке), и продать удалось 3 из них.

Во всех 3 случаях речь идет о земле сельскохозяйственного назначения. Участок в Ракитинке площадью почти полтора гектара решил купить омич Даулет Карсенов, цена вопроса — 704,5 тысяч рублей. 500 квадратных метров в Морозовке ушли Игорю Коншу за 101 тысячу, еще 1218 квадратов в той же деревне — Антону Сверлову за 156 тысяч рублей (в этом случае договор заключается с единственным участником торгов). Остальные 4 участка остались без покупателей.

Напомним: ряд других земельных участков между Морозовкой и Московкой, принадлежавших обанкротившейся «Оше», еще в 2023 году был продан самарской компании «Абсолют». Теперь существуют планы строительства на этой земле города-спутника Омска.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Торги#Новости#ОША
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