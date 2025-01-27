Нужны деньги: в Омске планируется провести реконструкцию стадиона «Красная звезда»

Posted 27 января, 08:19
Published 27 января, 08:19
Modified 27 января, 08:21
Updated 27 января, 08:21
Один из старейших стадионов Омска — «Красная звезда» — вновь оказался в центре внимания. Власти региона пытаются найти крупного инвестора, который сможет профинансировать его реконструкцию. Министерство спорта Омской области заявило, что работы предстоят масштабные, а без сторонней помощи региону не обойтись.
По словам представителей министерства, стадион хотят превратить в современную спортивную площадку. На данный момент подготовлено техническое задание, основанное на опыте реконструкции подобных объектов в стране. Однако стоимость проекта оценивается в несколько миллиардов рублей, что делает его реализацию крайне сложной без привлечения серьезного инвестора.
Напомним, идея обновления стадиона обсуждается уже не первый год. В 2022 году стало понятно, что город собственными силами не сможет справиться с задачей такого масштаба. Тогда «Красная звезда» была передана в собственность Омской области. Этот шаг объяснили стремлением привлечь больше финансовых ресурсов для реализации проекта. Планируется, что обновленный стадион станет не только местом для проведения крупных футбольных матчей, но и основой для развития детского и юношеского спорта.