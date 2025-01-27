Нужны деньги: в Омске планируется провести реконструкцию стадиона «Красная звезда»

Напомним, идея обновления стадиона обсуждается уже не первый год. В 2022 году стало понятно, что город собственными силами не сможет справиться с задачей такого масштаба. Тогда «Красная звезда» была передана в собственность Омской области. Этот шаг объяснили стремлением привлечь больше финансовых ресурсов для реализации проекта. Планируется, что обновленный стадион станет не только местом для проведения крупных футбольных матчей, но и основой для развития детского и юношеского спорта.