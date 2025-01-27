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Posted 27 января, 08:19

Published 27 января, 08:19

Modified 27 января, 08:21

Updated 27 января, 08:21

В Омске ищут инвестора для реконструкции стадиона «Красная звезда»

Нужны деньги: в Омске планируется провести реконструкцию стадиона «Красная звезда»

27 января 2025, 08:19
Фото: gorod55.ru. В Омске ищут инвестора для реконструкции стадиона «Красная звезда»

В омском минспорта рассказали о планах реконструировать стадион «Красная Звезда»

За годы эксплуатации стадион утратил современный вид и больше не отвечает требованиям для проведения профессиональных соревнований. Однако стоимость работ — главный барьер на пути к реконструкции.

Один из старейших стадионов Омска — «Красная звезда» — вновь оказался в центре внимания. Власти региона пытаются найти крупного инвестора, который сможет профинансировать его реконструкцию. Министерство спорта Омской области заявило, что работы предстоят масштабные, а без сторонней помощи региону не обойтись.

По словам представителей министерства, стадион хотят превратить в современную спортивную площадку. На данный момент подготовлено техническое задание, основанное на опыте реконструкции подобных объектов в стране. Однако стоимость проекта оценивается в несколько миллиардов рублей, что делает его реализацию крайне сложной без привлечения серьезного инвестора.

Напомним, идея обновления стадиона обсуждается уже не первый год. В 2022 году стало понятно, что город собственными силами не сможет справиться с задачей такого масштаба. Тогда «Красная звезда» была передана в собственность Омской области. Этот шаг объяснили стремлением привлечь больше финансовых ресурсов для реализации проекта. Планируется, что обновленный стадион станет не только местом для проведения крупных футбольных матчей, но и основой для развития детского и юношеского спорта.

«Красная звезда» перешла в собственность Омской области
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#Диана Рязанцева#Спорт#Футбол#Омск#Реконструкция#Инвестиции#Красная звезда#Стадион#Министерство спорта
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