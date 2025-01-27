Неожиданный эффект препаратов от диабета бьет по продажам сетей быстрого питания

В процессе приема препаратов на основе семаглутида многие пациенты заметили не только потерю веса, но и снижение привычек, негативно влияющих на здоровье. У них уменьшилась тяга к сладостям, фастфуду, курению и алкоголю. Издание Bloomberg подтверждает, что такие препараты действительно снижают тягу к вредным продуктам и никотину. По этой причине аналитики обеспокоены по поводу уменьшения продаж этих товаров у компаний-производителей, что также отражают показатели сетей быстрого питания.