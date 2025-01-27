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Posted 27 января, 15:46

Published 27 января, 15:46

Modified 27 января, 15:46

Updated 27 января, 15:46

Неожиданный эффект препаратов от диабета бьет по продажам сетей быстрого питания

Неожиданный эффект препаратов от диабета бьет по продажам сетей быстрого питания

27 января 2025, 15:46
Фото: Изображение Midjourney.
В прошлом году крупные сети ресторанов быстрого питания в России столкнулись с сокращением объемов продаж.

В период с апреля по июнь прошлого года в ресторане Burger King посещаемость снизилась на 3,86%, Wendy’s — на 3,24%, а McDonald’s — на 2,5%. Эти данные опубликованы Лента.Ру.

Причиной такого падения стало несколько факторов, главный из которых — растущая популярность здорового образа жизни. Этот тренд постепенно вытесняет концепцию бодипозитива, которая стала вынужденным следствием принятия себя для многих, кто не справился с избыточным весом. Об этом пишет 56orb.

Жители Российской Федерации также поддерживают общие мировые тенденции. Представители ресторанного бизнеса отмечают, что потребители все чаще выбирают здоровые блюда, в том числе при посещении ресторанов быстрого питания.

Для тех людей, кто не смог справиться с лишним весом без привлечения специалистов, значительные улучшения стали возможны благодаря появлению специальных препаратов, таких как «Оземпик» и его аналоги, которые предназначены для людей с диабетом и ожирением.

В Соединенных Штатах Америки свыше 40% взрослого населения страдает от избыточного веса согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний. Там каждый год выписываются миллионы рецептов на популярный фармацевтический препарат.

В Российской Федерации препарат на основе семаглутида был представлен в прошлом году отечественной компанией «Промомед». Лекарство называется «Велгия». Это средство предназначено для тех, кто борется с метаболическими расстройствами, такими как ожирение, лишний вес и диабет второго типа. Как и любое другое лекарство, принимать его нужно только после консультации со специалистом.

В процессе приема препаратов на основе семаглутида многие пациенты заметили не только потерю веса, но и снижение привычек, негативно влияющих на здоровье. У них уменьшилась тяга к сладостям, фастфуду, курению и алкоголю. Издание Bloomberg подтверждает, что такие препараты действительно снижают тягу к вредным продуктам и никотину. По этой причине аналитики обеспокоены по поводу уменьшения продаж этих товаров у компаний-производителей, что также отражают показатели сетей быстрого питания.

Тем не менее похоже, здоровье стало для большинства важнее быстрого, но нездорового питания.

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