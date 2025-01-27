Карантин в школах и детсадах, слежка на дорогах и рейтинг стрип-клубов. Омск сегодня

На омских дорогах появятся автомобили, которые будут снимать на фото и видео нарушения ПДД. На капот, крышку багажника, правый и левые борта специальных машин будет нанесена надпись «Фотовидеофиксация». Она должна быть выполнена в черном или белом цвете для максимального контраста с основным цветом кузова.