Карантин в школах и детсадах, слежка на дорогах и рейтинг стрип-клубов. Омск сегодня

Posted 27 января, 14:01
Published 27 января, 14:01
Modified 27 января, 14:01
Updated 27 января, 14:01
Новость № 1. Дети в Омске стали чаще болеть ОРВИ
Актуальные данные по числу закрытых на карантин классов Городу55 предоставили в департаменте образования.
Так, по состоянию на 27 января, образовательный процесс из-за ОРВИ приостановили в 20 классах 16 школ. Что касается дошкольников: карантин объявили в 32 группах 26 детских садов. Для сравнения: по данным на 23 января, на изоляции находились ученики 13 классов в 8 школах и воспитанники 32 групп 25 детских садов.
Новость № 2. В Омске появятся машины, которые будут следить за водителями
На омских дорогах появятся автомобили, которые будут снимать на фото и видео нарушения ПДД. На капот, крышку багажника, правый и левые борта специальных машин будет нанесена надпись «Фотовидеофиксация». Она должна быть выполнена в черном или белом цвете для максимального контраста с основным цветом кузова.
Приказ о нововведении подписал министр транспорта Омской области Андрей Хафизов.
Новость № 3. Названы топ-5 лучших стриптиз-клубов Омска (18+)
В рейтинг вошли заведения, о которых было оставлено 10 и более комментариев в онлайн-сервисах.
«Были с молодым человек у вас в гостях. Я осталась под впечатлением, очень красивая программа, каждый номер прям до мурашек», — гласит один из отзывов.
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