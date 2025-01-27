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Posted 27 января, 14:01

Published 27 января, 14:01

Modified 27 января, 14:01

Updated 27 января, 14:01

Карантин в школах и детсадах, слежка на дорогах и рейтинг стрип-клубов. Омск сегодня

Карантин в школах и детсадах, слежка на дорогах и рейтинг стрип-клубов. Омск сегодня

27 января 2025, 14:01
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Дети в Омске стали чаще болеть ОРВИ

Актуальные данные по числу закрытых на карантин классов Городу55 предоставили в департаменте образования.

Так, по состоянию на 27 января, образовательный процесс из-за ОРВИ приостановили в 20 классах 16 школ. Что касается дошкольников: карантин объявили в 32 группах 26 детских садов. Для сравнения: по данным на 23 января, на изоляции находились ученики 13 классов в 8 школах и воспитанники 32 групп 25 детских садов.

За выходные резко выросло число омских школьников, ушедших на карантин из-за ОРВИ
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Новость № 2. В Омске появятся машины, которые будут следить за водителями

На омских дорогах появятся автомобили, которые будут снимать на фото и видео нарушения ПДД. На капот, крышку багажника, правый и левые борта специальных машин будет нанесена надпись «Фотовидеофиксация». Она должна быть выполнена в черном или белом цвете для максимального контраста с основным цветом кузова.

Приказ о нововведении подписал министр транспорта Омской области Андрей Хафизов.

В Омске появятся машины, которые будут следить за водителями
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Новость № 3. Названы топ-5 лучших стриптиз-клубов Омска (18+)

В рейтинг вошли заведения, о которых было оставлено 10 и более комментариев в онлайн-сервисах.

«Были с молодым человек у вас в гостях. Я осталась под впечатлением, очень красивая программа, каждый номер прям до мурашек», — гласит один из отзывов.

О ценах и шоу-программах в нашем материале:

«Разгул меркантильности и вакханалии»: народный рейтинг стриптиз-клубов Омска
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#Евгений Игишев#Омск#ПДД#ОРВИ#Карантин#Итоги дня#Школы#Детские сады#Стриптиз#Андрей Хафизов
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