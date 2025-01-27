Изготовлено предприятием-призраком: омичей предупредили об опасном масле

В омском Роспотребнадзоре сегодня, 27 января, сообщили об опасной молочной продукции. Речь идет о масле «Традиционное» от производителя ООО «Алтай Продукт». Предприятие якобы расположено в селе Черга республики Горный Алтай. Однако, специалисты установили, что по адресу производства не существует.