Изготовлено предприятием-призраком: омичей предупредили об опасном масле

Posted 27 января, 10:57
Published 27 января, 10:57
Modified 27 января, 11:04
Updated 27 января, 11:04
В омском Роспотребнадзоре сегодня, 27 января, сообщили об опасной молочной продукции. Речь идет о масле «Традиционное» от производителя ООО «Алтай Продукт». Предприятие якобы расположено в селе Черга республики Горный Алтай. Однако, специалисты установили, что по адресу производства не существует.
Таким образом, продукция производится «предприятием-призраком», ее реализация незаконна.
«В случае обнаружения молочной продукции указанного производителя, необходимо обратиться с сообщением о факте ее продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области» — сообщили в ведомстве.
Ранее омичей, напомним, предупредили об опасной молочке, произведенной предприятием-призраком ООО «Гринмилк». По документам компания зарегистрирована в Рязани.