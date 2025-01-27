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Posted 27 января, 10:57

Published 27 января, 10:57

Modified 27 января, 11:04

Updated 27 января, 11:04

Омичей предупредили об опасном масле на полках магазинов

Изготовлено предприятием-призраком: омичей предупредили об опасном масле

27 января 2025, 10:57
Фото: Изображение Midjourney.

Омичей предупредили об опасном масле на полках магазинов

В случае обнаружения на прилавках незаконной продукции, необходимо обратиться в Роспотребнадзор.

В омском Роспотребнадзоре сегодня, 27 января, сообщили об опасной молочной продукции. Речь идет о масле «Традиционное» от производителя ООО «Алтай Продукт». Предприятие якобы расположено в селе Черга республики Горный Алтай. Однако, специалисты установили, что по адресу производства не существует.

Таким образом, продукция производится «предприятием-призраком», ее реализация незаконна.

«В случае обнаружения молочной продукции указанного производителя, необходимо обратиться с сообщением о факте ее продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области» — сообщили в ведомстве.

Ранее омичей, напомним, предупредили об опасной молочке, произведенной предприятием-призраком ООО «Гринмилк». По документам компания зарегистрирована в Рязани.

Неизвестные условия: на омских прилавках нашли молочку от предприятия-призрака
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#Евгений Игишев#Омск#Роспотребнадзор#Молочная продукция
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