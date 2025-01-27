Газпромбанк Автолизинг предлагает новую допуслугу «Телематика»

В тариф Omega X включен ежедневный мониторинг за автомобилем и такие опции, как контроль проникновения в салон, контроль отключения или разряда АКБ; контроль буксировки и увоза на эвакуаторе; удаленное управление, а также автозапуск в подарок. Сервис помогает идентифицировать владельца с помощью метки, а также обнаружить и вернуть транспортное средство по заявлению. Среди дополнительных плюсов — мобильное приложение Cesar Car и помощь при ДТП. Полный набор опций, доступных для подключения, зависит от марки и модели транспортного средства.