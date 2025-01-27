«Это уже не смешно»: Омск замер в 9-балльных утренних пробках

Posted 27 января, 02:38
Published 27 января, 02:38
Modified 27 января, 02:40
Updated 27 января, 02:40
Сегодня утром дороги Омска вновь встали в привычных заторах. По данным онлайн-карты 2ГИС, пробки оцениваются в 9 баллов из 10. Самое сложное движение наблюдается в Нефтяниках, на Левом берегу и в центре города. Красные и бордовые отметки на карте демонстрируют загруженность магистралей, особенно на участке от остановки «ДК им. Малунцева» до моста у Телецентра.
Также заторы замечены на подъездах к мосту, включая улицы Заозерная и Лукашевича. Плотный поток машин фиксируется на проспекте имени Королева, улице Березовая, Красноярском тракте и многих других ключевых маршрутах. Затрудненное движение традиционно наблюдается на улицах Красный путь, Орджоникидзе, Герцена, Конева и Ленинградском мосту.
Дополнительные трудности вызваны несколькими авариями. ДТП произошли на улицах Думская, Масленикова, Богдана Хмельницкого и проспекте Королева, что еще больше ухудшило ситуацию.
Жители города делятся эмоциями в комментариях онлайн-карты, реагируя на заторы:
«Что за…?».
«Омск потихоньку превращается в мегаполис. Выехал пораньше — не помогло. Все равно стоим».
«Что стоим, кого ждем».
«Это уже не смешно».
Некоторые выражают свои базовые потребности:
«Я хочу спать, пустите».
«Я есть хочу».
Напомним, ранее Город55 писал, что с 27 по 30 января температура воздуха в Омской области будет в пределах от -10 до -13 градусов.