«Это уже не смешно»: Омск замер в 9-балльных утренних пробках

Сегодня утром дороги Омска вновь встали в привычных заторах. По данным онлайн-карты 2ГИС, пробки оцениваются в 9 баллов из 10. Самое сложное движение наблюдается в Нефтяниках, на Левом берегу и в центре города. Красные и бордовые отметки на карте демонстрируют загруженность магистралей, особенно на участке от остановки «ДК им. Малунцева» до моста у Телецентра.